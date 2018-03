Liebe Leserinnen und Leser,

wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung von Tagesspiegel.de für Sie. Dies wollen wir aber nicht an Ihnen vorbei, sondern mit Ihnen zusammen machen. Was gefällt Ihnen? Was nicht? Was würden Sie verändern, was behalten? Und wie nutzen Sie Tagesspiegel.de überhaupt?

Um dies herauszufinden, haben wir einen Fragenkatalog zusammengestellt. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich fünf Minuten Zeit nehmen, um die Fragen zu beantworten. Wir sind gespannt auf Ihre Antworten, Ihre Kritik und Ihre Ideen. Alle Angaben werden natürlich anonym und streng vertraulich behandelt. Zu gewinnen gibt es für alle Teilnehmer auch etwas. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Herzliche Grüße,

Ihr

Christian Tretbar

Chefredakteur Online