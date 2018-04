Ein Mann ist mit einem Lieferwagen im kanadischen Toronto mit hohem Tempo auf einen Gehweg gefahren und hat dabei neun Menschen getötet und 16 weitere verletzt. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Wie viele der Verletzten möglicherweise in Lebensgefahr schwebten, sagte er nicht. Fünf der Verletzten schwebten der "National Post" zufolge in Lebensgefahr. Ein Lieferwagen war zuvor auf einen Gehweg gefahren. Der Fahrer des offenbar gemieteten Transporters wurde festgenommen.

Zu möglichen Hintergründen der Tat äußerte die Polizei sich zunächst nicht. "Ich habe eine Waffe in meiner Tasche", drohte er den Beamten einem CTV-Bericht zufolge kurz vor seiner Festnahme, die dann aber offenbar ohne Schusswechsel stattfand.

Die Situation sei unter Kontrolle, sagte Torontos Bürgermeister John Tory. "Die Stadt ist momentan in sicheren Händen", sagte Tory. Er bat Anwohner, nach Hause zu gehen und Ruhe zu bewahren. "Es ist eine Zeit, in der wir so ruhig wie nur möglich sein sollten."

Nach ersten Berichten von Augenzeugen sollten laut der örtlichen Polizei acht bis zehn Menschen verletzt worden sein. Der Sender CBC hatte unter Berufung auf Rettungskräfte von rund fünf Verletzten gesprochen.

Trudeau: Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen

Die betroffene Gegend liegt in einer Einkaufsmeile im Norden Torontos im Bezirk North York und ist tagsüber belebt, dort liegen Geschäfte und Restaurants. Der weiße Transporter - der Aufschrift nach ein Mietwagen - war Berichten zufolge mit hoher Geschwindigkeit von der Straße auf den Gehweg gefahren. Die Gegend wurde abgesperrt, auch der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen. Das Auto stand nach dem Vorfall mit zerbeulter Motorhaube auf dem Gehweg.

„Er hat die Leben so vieler Menschen zerstört“, sagte Alex Shaker gegenüber CTV. „Alles, was ihm in den Weg kam.“ Auch jemand mit einem Kinderwagen sei vom Auto erfasst worden. „Es waren so viele Körper“, sagte Augenzeugin Carol Roberts. Sie habe „viele Menschen leblos am Boden“ liegen sehen. Die Opfer seien noch auf der Straße behandelt worden, sagte eine Sprecherin der Rettungskräfte. Augenzeugen zufolge waren auf der Straße mehrere Blutspuren zu sehen.

Wenige Stunden nach dem Vorfall äußerte sich auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau. "Unsere Gedanken sind bei allen, die von den schrecklichen Vorfall in Yonge und Finch betroffen sind", teilte er über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Er danke allen, die als Helfer vor Ort im Einsatz sind. Die Entwicklung werde genau verfolgt. Die Öffentlichkeit werde in den kommenden Stunden weitere Informationen erhalten, sagte Trudeau weiter im kanadischen Parlament.

In Toronto hatten sich am Sonntag und Montag die Außenminister der G7-Staaten versammelt, um über Konflikte in Syrien, der Ukraine und andere politische Themen zu diskutieren.

Mehr zum Thema Kritik an Russlandpolitik von Heiko Maas "Ich halte diese Linie nicht für zielführend"

Terroranschläge in Kanada sind selten. Im Oktober 2014 war ein Soldat in Québec beim Angriff eines Islamisten überfahren und getötet worden. Im vergangenen Oktober fuhr ein Mann einen Polizisten in der Stadt Edmonton an und attackierte ihn mit einem Messer, bevor er mit seinem Auto in eine Menschenmenge raste und vier weitere Menschen verletzte. (mit Agenturen)