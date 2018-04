Bei einem Busunglück in Kanada sind mindestens 14 Menschen getötet worden. 14 weitere seien verletzt worden, als ein Bus mit einem Junior-Eishockeyteam und ein Lkw kollidiert seien, berichteten örtliche Medien am Samstag. Das Unglück ereignete sich in einer ländlichen Region in der Provinz Saskatchewan.

Von den 14 Verletzten schwebten drei in Lebensgefahr, berichteten die Medien unter Berufung auf die Polizei weiter. Das Eishockeyteam Humboldt Broncos war auf dem Weg zu einem Spiel gegen die Nipawin Hawks.

"Ich kann mir nicht vorstellen, was die Eltern durchmachen müssen", twitterte Kanadas Premierminister Justin Trudeau. "Mein Beileid gehört denjenigen, die von dieser schrecklichen Tragödie betroffen sind."

(mit AFP)