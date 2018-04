Das dritte Kind von Prinz William und Herzogin Kate heißt Louis Arthur Charles. Das teilte der Kensington-Palast am Freitag in London mit.

Die Bekanntgabe erfolgt vier Tage nach der Geburt, Herzogin Kate hatte ihren Jungen am Montag zur Welt gebracht.

"Der Herzog und die Herzogin von Cambridge freuen sich bekanntzugeben, dass ihr Sohn Louis Arthur Charles heißt", erklärte der Palast.

Louis steht an fünfter Stelle in der Thronfolge - nach Opa Charles, Vater William, Bruder George (4) und seiner Schwester Charlotte (2). Williams Bruder Prinz Harry, der am 19. Mai die US-Schauspielerin Meghan Markle in Windsor heiraten wird, rutschte durch den kleinen Royal vom fünften auf den sechsten Platz der Thronfolge.

Louis ist das sechste Urenkelkind von Königin Elizabeth II. (92). Er brachte bei der Geburt 3,8 Kilogramm auf die Waage.

Die Briten sind es gewohnt, in Sachen Namensgebung von der Royal Family auf die Folter gespannt zu werden. Bei George und Charlotte musste sich die Öffentlichkeit allerdings nur zwei Tage gedulden. In den britischen Wettbüros zählten unter den Jungennamen Arthur, Albert, James und Philip zu den Favoriten. (AFP/dpa)