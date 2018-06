Wegen eines Brands in einem Londoner Luxushotel ist die Feuerwehr am Mittwoch in der britischen Hauptstadt zu einem Großeinsatz ausgerückt. Knapp 120 Feuerwehrleute und 20 Löschfahrzeuge seien bei dem Feuer im Dach eines Hotels im Stadtteil Knightsbridge im Einsatz, teilte die London Fire Brigade am Nachmittag mit. Auch der Londoner Rettungsdienst schickte Einsatzkräfte zu dem Hotel. Ob Menschen zu Schaden kamen, war zunächst nicht bekannt. Am frühen Abend teilte der Rettungsdienst mit, dass er noch keine Menschen behandelt habe, aber am Einsatzort bleiben werde.

Auf Fernsehbildern waren dicke schwarze Rauchschwaden zu sehen, die vom Dach eines Luxushotels hoch aufstiegen. Medienberichten zufolge handelt es sich um das Mandarin Oriental Hotel am Hyde Park, das erst vor Kurzem renoviert wurde. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Der Notruf war demnach um 15.55 Uhr Ortszeit (16.55 Uhr) eingegangen. „Das Hotel wurde von Mitarbeitern evakuiert und Einsatzkräfte arbeiten derzeit daran, das Feuer unter Kontrolle zu bringen sowie das Gebäude systematisch zu durchsuchen“, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr am Abend.

Es sei wahrscheinlich, dass der Einsatz die ganze Nacht andauern werde. In der Nähe des Hotels im Viertel Knightsbridge wurden mehrere normalerweise viel befahrene Kreuzungen gesperrt. Außerdem wurde ein Eingang zur nahegelegenen U-Bahn-Haltestelle Knightsbridge geschlossen, wie der Betreiber mitteilte.

Das Hotel am berühmten Hyde Park war 1902 eröffnet und 1996 von der Hotelkette Mandarin Oriental übernommen worden. In seiner Nähe befinden sich unter anderem das Luxuskaufhaus Harrods sowie die deutsche und die französische Botschaft.

Erst vor einem Jahr war es in London zu einem Großbrand mit vielen Toten gekommen. Am 14. Juni vergangenen Jahres löste ein defekter Kühlschrank ein Feuer im Grenfell Tower aus. Aufgrund des speziellen Dämmmaterials griff der Brand schnell auf die Außenfassade über. In der Folge brannte der 24-stöckigen Sozialbau komplett aus. Mehr als 70 Menschen starben. (dpa, AFP)