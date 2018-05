Viele Paare hätten sich auf Facebook kennengelernt, sagt Gründer und Chef Mark Zuckerberg. Also bekommt das weltgrößte Online-Netzwerk nun eine eigene Funktion zur Partnersuche. Der Datenschutz sei dabei besonders beachtet worden, versicherte Gründer und Chef Mark Zuckerberg. Für die Partnersuche soll es ein getrenntes Profil gegeben.

Die Aktie der Match Group, der Mutterfirma der Flirt-App Tinder, verlor nach Zuckerbergs Ankündigung binnen weniger Minuten ein Fünftel ihres Werts - obwohl Facebook mit seinem Flirt-Tool erst in einigen Monaten fertig sein soll.

Außerdem erleichtert es Facebook den Nutzern, einige gesammelte Informationen seiner Nutzer wie die Liste besuchter Websites oder angeklickter Links zu löschen. Zudem könnten Beutzer künftig auch verhindern, dass Daten über ihre Interaktionen mit anderen Websites und Apps überhaupt gespeichert werden, sagte Zuckerberg auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz F8. Er verglich die Funktion „Clear History“ mit dem Entfernen ähnlicher Informationen in Webbrowsern. Genauso könne ein solcher Schritt auch die Nutzung von Facebook weniger komfortabel machen, betonte er: „Ihr Facebook wird nicht ganz so gut sein, während das System neu lernt.“

Chats sollen automatisch in andere Sprachen übersetzt werden

Als weitere Neuerung bekommt die Foto-App Instagram eine Videochat-Funktion und der Kurzmitteilungsdienst Facebook Messenger einen eingebauten Übersetzer. Außerdem gab Zuckerberg den Startschuss für den Verkauf der neuen VR-Brille Oculus Go, die zum Preis von 219 Euro ohne Kabel oder Anschluss an einen Computer auskommen sollen.

Eine zentrale Rolle bei Zuckerbergs Auftritt spielte aber wieder der Datenskandal um den Abfluss von Nutzerinformationen an die Analysefirma Cambridge Analytica. Zuckerberg wiederholte, dass dies „ein massiver Vertrauensbruch“ gewesen sei. „Wir müssen dafür sorgen, dass sich so etwas nicht wiederholen kann.“ Zugleich bekräftigte er, dass das Online-Netzwerk wegen des Skandals und der Kritik nicht stehenbleiben werde. „Es ist wichtig, hart zu arbeiten, um die Welt zusammenzubringen. Wir werden weiterbauen.“

Zuckerberg wirkte auf der Bühne sicherer und lockerer als in den vergangenen Jahren - und griff auch zur Selbstironie. Eine Funktion zum gemeinsamen Ansehen von Videos demonstrierte er anhand seiner zehnstündigen Fragerunde vor US-Abgeordneten und Senatoren. „Nehmen wir mal an, einer Ihrer Freunde muss im US-Kongress aussagen“, sagte Zuckerberg. „Man kann seine Freunde versammeln und gemeinsam lachen, gemeinsam Weinen“, setzte er zu Gelächter im Saal fort und schloss: „Lasst uns das nicht so bald wiederholen!“

Facebook nimmt einen neuen Anlauf Richtung virtueller Realität

Jeder der rund 5000 anwesenden Entwickler und Partner fahre von der Konferenz mit einer Oculus-Go-Brille nachhause, kündigte Zuckerberg an. Das günstige Gerät ohne Kabel soll das immer noch schlummernde Geschäft mit virtueller Realität ankurbeln. Das Gerät mit dem Namen Oculus Go kommt im Gegensatz zu bisherigen VR-Brillen ohne Anschluss an einen leistungsstarken Computer aus.

Das neue Gerät hat weniger Einsatzmöglichkeiten als das Top-Modell Oculus Rift, der Preis ist mit 219 Euro aber auch nur etwa halb so hoch. Die Oculus Go sei vor allem für Menschen gedacht, die VR ausprobieren oder in der Brille Filme oder Videos ansehen wollen, sagte Produktmanager Madhu Muthukumar. Außerdem entsteht eine Plattform für virtuelle Besuche von Konzerten und anderen Events.

Zuckerberg zeigt sich überzeugt, dass virtuelle Realität, bei der Nutzer in künstliche digitale Welten eintauchen können, ein großes Potenzial hat. Er hofft, mit Oculus die Kommunikation der Zukunft mitzuprägen, nachdem Facebook die Smartphone-Plattformen Apple und Google überlassen hatte. „Telefone sind rund um Apps aufgebaut, aber das ist nicht, wie wir denken“, betonte Zuckerberg. Facebook wolle stattdessen die Nutzer in den Mittelpunkt stellen.

Zuckerberg hatte Oculus, einen Pionier bei VR-Brillen, vor vier Jahren für rund zwei Milliarden Dollar gekauft. Danach investierte Facebook massiv, um die Rift-Brillen zur Marktreife zu bringen. Virtuelle Realität blieb bisher aber eher ein Nischengeschäft. Das hängt nach Ansicht von Marktbeobachtern auch mit den hohen Preisen und der Komplexität der Geräte zusammen, die bisher Kabel, externe Sensoren und leistungsstarke Computer erfordern, um zu funktionieren. (dpa)