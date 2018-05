Die Briten lieben Wetten – und sie lieben ihr Königshaus. Für viele ist die anstehende Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) eine ideale Gelegenheit, beide Leidenschaften zu verbinden. Wie wird das Wetter bei dem Hochzeitsfest am 19. Mai in Windsor? Wird Meghan ein weißes Kleid tragen? Von welchem Designer? Wird Harry in Uniform vor den Altar treten? Auf diese und viele weitere Fragen kann man bei den Wettbüros sein Geld setzen. Dem „Forbes“-Magazin zufolge wird geschätzt, dass mehr als eine Million Pfund (1,13 Millionen Euro) für Wetten rund um die Hochzeit ausgegeben werden.

Doch die von den Buchmachern festgelegten Gewinnchancen gelten auch als eine Art Kristallkugel, mit der man einen Blick in die Zukunft werfen kann. Als ausgemacht gilt zum Beispiel, dass die beiden älteren Kinder von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36), der kleine Prinz George (4) und Schwesterchen Prinzessin Charlotte (3), Blumen streuen werden.

Auch das Ziel der Hochzeitsreise gilt Rupert Adams vom Wettanbieter William Hill zufolge als offenes Geheimnis: Afrika. Für den Junggesellenabschied von Harry wird dagegen ein Ort in Großbritannien für wahrscheinlich gehalten. „In Las Vegas hat er sich vor ein paar Jahren eindeutig blamiert“, sagt Adams mit Blick auf Partybilder, die den Prinzen im Jahr 2012 nackt beim Feiern in einem Hotel zeigten. Auch die Tatsache, dass der als konservativ-vorsichtig geltende William als Trauzeuge gewählt wurde, erhöht demnach die Wahrscheinlichkeit, dass Harry und seine Freunde nicht im Ausland über die Stränge schlagen.

Es gibt auch einige sehr gewagte Wetten. Zum Beispiel, dass sich Prinz William vor der Hochzeit noch einer Haartransplantation unterzieht und seine Halbglatze gegen einen üppigen Schopf eintauscht. Trotzdem kann man bei William Hill darauf sein Geld setzen. Die Chancen stehen bei 16:1 – für jedes eingesetzte Pfund könnte man also 16 Pfund gewinnen. Wer mit der Einschätzung richtig liegt, dass Harrys großer Bruder mit einer Perücke erscheint, bekommt sogar das Hundertfache zurück.

Wenn Meghan zu spät vor den Altar tritt, gibt es Geld

Gesetzt den Fall, dass Meghan bei der Hochzeit bereits ein Baby erwartet, können Spieler ihren Einsatz bei Paddy Power mehr als versechsfachen. Auf den Namen des Kindes kann man auch bereits tippen. Alice und Arthur sind neben Harry und Henry die Favoriten. Wer richtig liegt mit der Prognose, dass Meghan mindestens zehn Minuten zu spät vor den Altar treten wird, darf sich auf das Zehnfache seines Einsatzes freuen.

Spannend bis zum letzten Moment wird auch, von welchem Designer das Kleid – oder möglicherweise: die Kleider – der Braut kommen werden. Es gilt als ausgemacht, dass Meghan abends ein anderes tragen wird als am Vormittag. Die besten Chancen werden dem australischen Designer-Duo Ralph & Russo zugestanden, an zweiter Stelle steht Stewart Parvin.

Auch die Frage, welche Musiker am großen Tag von Harry und Meghan singen werden, interessiert Fans brennend. Kaum einen Zweifel gibt es daran, dass Elton John einen Auftritt haben wird. Der 71-Jährige war mit Harrys verstorbener Mutter Prinzessin Diana befreundet und trat bei deren Trauerfeier 1997 in der Westminster Abbey in London auf.

Der für Diana umgeschriebene Song „Candle in the Wind“ wurde zum Welthit. Deutlicher Hinweis, dass die Buchmacher richtig liegen könnten: Für den Tag der Hochzeit und den Tag davor sagte Elton John Konzerte in Las Vegas ab.

Möglich scheint auch, dass die Spice Girls bei der Hochzeit ein Comeback wagen. Das ließ Ex-Spice-Girl Mel B bei einer Fernsehshow in den USA Anfang des Jahres durchblicken. Ex-Bandkollegin Mel C widersprach aber. „Ich glaube, das könnte eher ein Witz sein, der außer Kontrolle geraten ist“, sagte sie dem „Hello!“-Magazin. Geld gewinnen kann man jedenfalls nur noch, wenn man gegen einen Auftritt der Spice Girls wettet.

Mehr zum Thema Großbritannien Warum die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle einen Hype auslöst

Der anglikanische Primas Justin Welby, der die Trauung vollzieht, hat ganz andere Probleme. Er sei „auf Hochzeiten generell nervös, denn für die Paare ist das ein ganz besonderer Tag“, sagte Welby in einem BBC-Interview. Gefragt, wie er sich auf die königliche Hochzeit am 19. Mai vorbereite, zitierte der Erzbischof von Canterbury den britischen Rapper Stormzy. In dessen Lied „Blinded By Your Grace“, heiße es in einer Zeile „Ich bleibe voll am Beten und erledige den Job“ (I stay prayed up and get the job done). Dies fasse seine Einstellung sehr gut zusammen, so Welby. (dpa/KNA)