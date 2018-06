Nach dem Mord an einer Mutter und ihren drei Kindern im fränkischen Gunzenhausen hat die Staatsanwaltschaft Ansbach Haftbefehl gegen den Ehemann und Vater erlassen. Dem 31 Jahre alten Mann werde vierfacher Mord aus Heimtücke vorgeworfen, sagte der Ansbacher Oberstaatsanwalt Michael Schrotberger am Mittwoch vor Journalisten.

Der Mann habe nach einem vorgefertigten Plan gehandelt und dabei insbesondere die Arg- und Wehrlosigkeit seiner Opfer ausgenutzt. Den Angaben der Ermittler zufolge bestand gegen den bereits seit Jahren gegen seine Kinder gewalttätigen Mann seit dem vergangenen Donnerstag ein Kontaktverbot zu seiner Familie.

Am Tattag am Dienstag habe er den Bruder seiner Frau, der zum Schutz der Familie in deren Wohnung gezogen sei, unter einem Vorwand aus dem Wohnhaus gelockt. Innerhalb weniger Minuten habe er dann die schlafenden Kinder im Alter von drei, sieben und neun Jahren sowie seine 29 Jahre alte Frau mit einem Fleischermesser mit einer 16 Zentimeter langen Klinge getötet.

Als sein wegen eines verdächtigen Geräuschs in die Wohnung zurückgerannter Schwager die Tat entdeckt habe, sei der Mann vom Balkon in die Tiefe gesprungen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Schwager hatte daraufhin um kurz vor sechs Uhr morgens die Polizei alarmiert.

Der mutmaßliche Täter war laut Polizeiangaben vom Dienstag in ein Krankenhaus gebracht und noch am Vormittag operiert worden. Der Mann konnte den Angaben nach zunächst nicht vernommen werden. (dpa, AFP)