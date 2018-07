Meine Modewoche begann dieses Mal schon am Sonntag. Da war ich bei einem Abendessen in Mitte, zu dem der Blog Journelles eingeladen hatte. Eigentlich wäre ich ja lieber zu Hause geblieben, aber dann hat es doch Spaß gemacht, viele meiner Kollegen wiederzusehen. Die Fashion Week ist immer so etwas wie ein Klassentreffen.

Tagesspiegel