Ausstellung „Brennender Stoff“ im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Mohrenstr. 37, Mitte, bis 31.10., Anmeldung und weitere Informationen hier

In der bekanntermaßen politisch völlig unkorrekt benannten Mohrenstraße, hinter den prachtvollen Mohrenkolonnaden, arbeiten heute die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesministeriums der Justiz für Recht und Gerechtigkeit. Vor 80 Jahren wurden hier Modesalons und Schneiderateliers, die rund um die imposanten, weiß gekachelten Innenhöfe gruppiert waren, brutal verwüstet.Auf dem benachbarten Hausvogteiplatz, dem damaligen Modezentrum Berlins, loderte am 9. November 1938 ein Scheiterhaufen aus Stoffballen und Kleidern aus Hunderten jüdischer Betriebe. Es war der Höhepunkt einer Kampagne, mit der die tonangebenden jüdischen Unternehmer des revolutionär-modernen Berliner Konfektionsgewerbes ausgelöscht werden sollten. Wenige Jahre zuvor war der von ihnen kreierte „Berliner Chic“ mit Weltruf noch der Stolz der Stadt gewesen.Die Ausstellung „Brennender Stoff“ erinnert an den stetigen Aufstieg der jüdischen Textilunternehmer rund um den Hausvogteiplatz seit Mitte des 19. Jahrhunderts sowie an ihre Diskriminierung, Verfemung und schließlich Vernichtung in der NS-Zeit.Die Ergebnisse eines Forschungsprojekts von Studierenden des Instituts für Europäische Ethnologie der HU Berlin in Zusammenarbeit mit der Weißensee Kunstschule Berlin werden hier ziemlich sachlich präsentiert. Auf Konfektion beziehungsweise Mode von der Stange anspielend, sind die Ausstellungstafeln auf Papphängern an Kleiderständern aufgereiht. Angesichts des emotionalen Zugangs zu schwierigen Themen, mit dem das Museum für Europäische Kulturen in Dahlem zurzeit experimentiert, erstaunt das. Die Vorteile der ersten Station dieser als Wanderausstellung konzipierten Präsentation sind die besondere Aura des Ortes und die enthusiastischen Studierenden, die nach Anmeldung durch ihre Ausstellung führen.Danach vom 2.11. bis 30.11. in der Humboldt-Universität, Unter den Linden 6, Mitte