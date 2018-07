Guido Maria Kretschmer mag Otto

Guido Maria Kretschmer freut sich, endlich ist auch mal was für seine Mutter dabei - seit er mit einem Hamburger Versandhaus zusammen arbeitet, gibt es ganz normale Sachen und nicht nur die aufwendigen Fummel für seine Lieblingsprominenten, die in seiner Fernsehsendung auftreten, sondern eben auch für die Zuschauerinnen, die ja auch viel mehr auf den Rat des Moderators angewiesen sind. Denn eigentlich geht der Fashion-Week-Spaß ja erst morgen los. Dann beginnen auch die Messen. So richtig Fahrt nimmt das ganze aber erst am Donnerstag auf, dann beehrt Hugo Boss die Stadt mal wieder mit einer Schau. Da sie weit weg stattfindet- am Rand von Berlin in Weißensee, wird das Unternehmen wohl mal wieder klotzen, vielleicht ja sowie vor 15 Jahren, als das Buffett auf großen Eisblöcken serviert wurde. Da ist es Ehrensache für Michael Michalsky mit einer Stylenight im Tempodrom gegenzuhalten.

Grit Thönnissen