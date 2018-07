Laufstegschauen, Partys und Empfänge sind ja schön und gut. Dass Berlin eine feste Größe in der internationalen Modebranche ist, liegt aber eher an den Messen, die heute und an den kommenden beiden Tagen stattfinden. Auf der ältesten, der 2003 gegründeten Premium, herrschte kurz nach der Eröffnung schon geschäftiges Treiben – und angesichts des Hochsommerwetters auch beste Laune. Etwa 1.800 Kollektionen werden in den Hallen des ehemaligen Postgüterbahnhofs am Gleisdreieck gezeigt – hauptsächlich internationale Mode, aber auch Lederwaren, Schmuck und selbst Lifestyle-Objekte wie Retro-Plattenspieler. Schließlich wollen die Einkäufer nicht mehr nur Kleidung ordern – die traditionelle Modeboutique ist ja schon vielerorts vom Concept Store, der ganze Lebenswelten anbietet, abgelöst worden.