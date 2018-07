Lutz überzeugte

Text: Grit Thönnissen

Auch wenn Lutz eine nicht mehr ganz aktuelle Kollektion zeigte - oder besser gesagt, sehr aktuell nämlich die, die jetzt in die Läden kommt, also für diesen Herbst, während fast alle anderen die für den nächsten Sommer schon fertig hatten - war das schön. Und mehr noch ein Grund wehmütig zu werden, nach einer an Höhepunkten eher armen Fashion Week. Aber nicht ohne Grund lebt und präsentiert Lutz in Paris. Also ist er nur ein sehr freudig empfangener Gast, der ebenso wie Damir Doma gefeiert wird, wie ein verlorener Sohn. Und vor allem Andreas Murkudis, der wichtigste Modehändlet Berlins, sah aus wie ein stolzer Vater, immerhin hat er Lutz im Sortiment, siehe unsere Modeseite am Samstag...