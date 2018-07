In Ihrer aktuellen Kollektion „Es werde Licht - the poetry of light“ blickt Isabel Vollrath zurück auf 15 Jahre in Berlin und träumt dabei von Venedig, wo sie vor ihrem Umzug hierher für ein halbes Jahr lebte. Bevor aus dem milchigen Chiffon-Dunst der Lagune La Serenissima und die Spitzbogengänge der Palazzi als feinste Ornamentkomplexe auftauchen, erinnert Vollrath mit einem makellosen Anzug an ihren Beginn als Herrenschneiderin. Bitte mehr davon!

Es folgen weiße Gewandstudien, wie sie in der Ausbildung an der Kunsthochschule Weißensee üblich sind, wo Vollrath studierte. Sie legen die komplexe Konstruktion ihrer Stoffskulpturen offen. Das Venedigthema schleicht sich unbemerkt ein. In abgetönten Weiß und Pudertönen kommt das Architekturthema langsam zum Vorschein, das sich mit seiner Ornamentik in unzähligen Varianten auf fast jedem Stück der Kollektion wiederfindet. Das ist, so schön jedes Stück für sich ist, zu viel und hat unnötigerweise etwas von einem durchdeklinierten Prüfungsthema.

Leichter tut sich Vollrath ihm Dialog mit dem spanischen Universalgenie Mariano Fortuny, der untrennbar mit der Lagunenstadt verbunden ist und mit seinen legendären Delphos-Kleidern. Mal taucht deren Plissee als Hosen unter einer skulpturalen Tunika auf, mal nur die Form der Schulterlinie oder ein gedanklicher Exkurs zu Fortunys marmornen Inspirationen aus dem antiken Griechenland. Den Ausgangspunkt für die feine Ornamentik (gedruckt, gewebt, gestickt?) und die Farbskala scheinen die delikaten Aquarelle aus John Ruskins „Stones of Venice“ zu sein, doch dann geht es los mit dem strahlenden Blau eines Madonnenmantels von Bellini und den tiefen Kupfertönen der berühmten Venezianischen Seidenmanufakturen (Rubelli lässt schön grüßen).

Commedia dell'arte und venezianische Oper finden ihre Form in ausgestellen Kleidern und Mäntel zwischen Operncape und Malerkittel. Da darf auch strahlendes Rot mitspielen. Herzlichen Dank, dass der Karneval dieses Mal ausfällt!