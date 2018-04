In der Altstadt von Münster ist am Samstag ein Deutscher mit seinem Kleintransporter in eine Gruppe von Gästen vor einem beliebten Traditionsgasthaus gefahren. Es gebe drei Tote - darunter auch der Täter, der sich selbst gerichtet habe, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul am Abend in der westfälischen Studentenstadt. Der Mann sei ein deutscher Staatsbürger.

Tagesspiegel | Marius Mestermann