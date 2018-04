Ein algerisches Militärflugzeug ist am Mittwoch in der Nähe des Flughafens Boufarik abgestürzt. Beim Absturz sind nach Angaben lokaler Medien mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Die Nachrichtenseite TSA meldete 105 Tote und beruft sich auf vorläufige Zahlen der Behörden. Das Verteidigungsministerium hat den Absturz bestätigt, äußerte sich aber nicht zur Anzahl der Opfer.

Der Absturz soll sich kurz nach dem Start von einem Luftwaffenstützpunkt ereignet haben.

In dem Flugzeug russischer Bauart befanden sich laut Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Armeekreise rund 100 Soldaten. Laut der Nachrichtenagentur DPA sollen sogar 200 Armeeangehörige an Bord gewesen sein. AFP vermeldet allerdings, dass es sich bei der Maschine um eine Iljuschin II-76 handelt, die nur etwa 120 Passagiere an Bord nehmen könne.

Auf TV-Bildern vom Absturzort nahe dem Luftwaffenstützpunkt Boufarik war ein in Flammen stehendes Flugzeugwrack zu sehen. Boufarik liegt rund 30 Kilometer sudwestlich der Hauptstadt Algier. (AFP, Reuters, dpa)