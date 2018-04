Ein algerisches Militärflugzeug ist am Mittwoch in der Nähe des Flughafens Boufarik abgestürzt. Bei dem Absturz sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums 257 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien zehn Besatzungsmitglieder und 247 Passagiere, mehrheitlich Militärs und ihre Familienangehörigen, teilte das Ministerium am Mittwoch in Algier mit. Zuvor hatte der regierungsnahe TV-Sender Ennahar über diese Opferzahl berichtet.

In vorherigen Agentur- und Medien-Berichten war die Zahl der Armeeangehörigen an Bord und die Kapazitäten des Flugzeugs noch als niedriger angegeben worden. Es soll sich angeblich um ein Flugzeug des Typs Ilyushin Il-76 handeln.

Video 00:24 Min. Mehr als 250 Tote bei Absturz von Militärmaschine in Algerien

Das Verteidigungsministerium teilte mit, der Generalsstabschef der algerischen Armee habe den Angehörigen der Opfer sein Beileid ausgesprochen. Er sei zur Absturzstelle gefahren, um sich selbst ein Bild von der Situation zu machen.



Der Absturz soll sich kurz nach dem Start von einem Luftwaffenstützpunkt ereignet haben. Auf TV-Bildern vom Absturzort nahe dem Luftwaffenstützpunkt Boufarik war ein in Flammen stehendes Flugzeugwrack zu sehen. Boufarik liegt rund 30 Kilometer sudwestlich der Hauptstadt Algier. (AFP, Reuters, dpa)