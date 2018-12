Drei Frauen sind in Nürnberg von einem unbekannten Mann niedergestochen und schwer verletzt worden. Sie wurden in Kliniken notoperiert, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gab es vorerst nicht. Der Angreifer hatte die Fußgängerinnen am Donnerstagabend nacheinander mit einem zunächst unbekannten Gegenstand attackiert.

Gegen 19.20 Uhr kam der Mann der Polizei zufolge einer 56 Jahre alten Fußgängerin entgegen und stach ihr in den Oberkörper. Gegen 22.45 Uhr stach er nur wenige Straßen weiter unvermittelt auf eine 26-Jährige ein, die gerade nach Hause lief. Kurz darauf verletzte er eine 34-Jährige auf dieselbe Art. Er habe unvermittelt zugestochen und nicht mit ihnen gesprochen, sagte der Sprecher.

Die Polizei warnte die Bevölkerung vor dem flüchtigen Mann. Eine Sonderkommission mit 40 Beamten sei eingerichtet worden, um den Fall so schnell wie möglich aufzuklären, sagten Vertreter von Polizei und Staatsanwaltschaft bei einer Pressekonferenz am Freitag. Man habe einige Personen im Fokus, sagte der mittelfränkische Polizeipräsident Roman Fertinger, ohne Details zu nennen.

Eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei habe nach dem Stichwerkzeug gesucht, das möglicherweise ein Messer ist, berichteten die Ermittler weiter. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es nach wie vor nicht. Der Mann hatte am Donnerstagabend innerhalb weniger Stunden drei Frauen niedergestochen. Zwei waren zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

In der Nacht hatten die Beamten mit einem Hubschrauber und Polizeihunden nach den Mann gesucht. Auch Spezialeinheiten mit stichsicheren Anzügen aus feinen Metallketten waren im Einsatz.

Im Laufe des Freitags wollten die Ermittler Anwohner und die drei Fußgängerinnen nochmals befragen. Ob der Gesundheitszustand der angegriffenen Frauen dies zulässt, war zunächst unklar. Kurz nach den Attacken hatten die schwer verletzten Opfer noch Angaben zum Täter machen können. Weil sich diese aber unterschieden, konnte die Polizei mehrere Täter zunächst nicht sicher ausschließen. (dpa)