Nach den Messer-Angriffen auf drei Frauen in Nürnberg ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Ein 38-Jähriger sei in Untersuchungshaft, teilte die Polizei Mittelfranken am Samstagabend mit. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet. Die Frauen waren am Donnerstagabend binnen weniger Stunden an nah beieinander liegenden Tatorten niedergestochen und schwer verletzt worden.

Alle drei Frauen sind inzwischen außer Lebensgefahr. Die Ermittler der Sonderkommission Johannis konnten sie vernehmen und folgerten daraus, dass es sich um ein und denselben Täter handelte. „Aufgrund der Vernehmungen gehen wir von einem Tatverdächtigen aus, der für alle Taten verantwortlich zeichnet“, sagte eine Polizeisprecherin schon vor der Festnahme am Samstag. Am Morgen verteilten die Beamten in der Nähe der Tatorte und an Passanten Flugblätter mit der Beschreibung. Mehr als 100 Hinweise waren seit den Taten schon eingegangen.

Die Frauen im Alter von 26, 34 und 56 Jahren waren am Donnerstagabend binnen etwa drei Stunden niedergestochen worden, als sie jeweils allein im Stadtteil St. Johannis auf dem Nachhauseweg waren. In der Umgebung patrouillierte seitdem Polizei. (dpa, AFP)