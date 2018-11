Im Westen des Iran hat sich ein Erdbeben der Stärke 6,4 ereignet. Das Beben in der Provinz Kermanschah habe sich am Sonntag 17 Kilometer südwestlich der Stadt Sarpol-e Sahab in einer Tiefe von sieben Kilometern ereignet, teilte das Geophysikalische Institut des Iran mit.

Mehr zum Thema Iran Starkes Erdbeben in Teheran

Zu möglichen Opfern machte die Behörde keine Angaben. Die betroffene Region, die an den Irak grenzt, war in den vergangenen Jahren wiederholt von Erdbeben erschüttert worden. Im August waren bei einem Beben der Stärke 6,0 in der Provinz Kermanschah mehrere Menschen ums Leben gekommen und mehr als 250 weitere verletzt worden. (AFP)