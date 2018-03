Das heutige Ziel ist Kralupy. Welch ein Kontrast zum malerischen Prag. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war Kralupy ein Dorf mit 20 Häusern. Nach Eisenbahnbau und Moldaubegradigung lag der Ort plötzlich verkehrsgünstig, Industriebetriebe siedelten sich an. Der Ort wuchs planlos und verlor seine Seele. Dabei versuchen die Verantwortlichen, Lebensqualität zu schaffen. Viele Bänke zum Ausruhen sind aufgestellt, jede mit einem Papierkorb versehen. Vom Liegeplatz der „Florentina“ aus können wir das Bemerkenswerteste von Kralupy bestaunen: die Masaryka-Brücke. Gebaut wurde sie von 1926 bis 1928. Schlicht und funktional ist sie, wie aus der Stilfibel der Bauhausarchitekten.

Von Kralupy geht es weiter in Richtung Melnik. Der Weg ist schmal am Hochufer der Moldau – und man muss sich konzentrieren, um nicht abzurutschen. Nicht einmal die älteren Herrschaften überholen hier. Warum sind die überhaupt immer so schnell? „E-Bikes“, sagt ein flotter Siebzigjähriger und lacht.

Irgendwann sind alle am Schloss Nelahozeves eingetroffen. Es gehört, wie etliche Paläste in Tschechien, der weitverzweigten Familie Lobkowicz. Das Schloss, im 16. Jahrhundert im Stil der Spätrenaissance erbaut, haben die Fürsten 1993 zurückbekommen. Die Nordfassade des Schlosses ist großflächig mit Sgraffito geschmückt. Innen wird die Privatsammlung der Lobkowicz’ präsentiert: Stradivaris, Reliquien, Klappaltäre und Hellebarden. Dazu wertvolle Gemälde von Lukas Cranach d.Ä., Peter Paul Rubens und Diego Velazquez. Was die Fürsten in ihrer Freizeit so machten, erkennt man in den Fluren. Dort sind jede Menge Jagdtrophäen aufgehängt. Die Bibliothek umfasst rund 65 000 Bücher, dazu rare Handschriften von Mozart und Beethoven.

Astronaut Armstrong hörte Dvoráks 9. Sinfonie im All

Aber im Grunde steht der Ort Nelahozeves für einen anderen genialen Komponisten: Anton Dvorák. Sein Geburtshaus, heute ein kleines Museum, steht am Fuß des Schlosshügels. Mächtig stolz sind sie hier auf ihren berühmten Sohn und stellten ihm nicht nur ein Bronzedenkmal in den Garten. Schwarz auf weiß haben sie es sich von der NASA bestätigen lassen: Bei der Mondmission mit Apollo 11 hat Neil Armstrong Dvoráks 9. Sinfonie gehört. Das Dokument hängt unter Glas.

Wie viele Nieten wohl in der Eisenbrücke stecken, die wir gerade überquert haben? Und wie viele alte Baumriesen stehen im Landschaftspark, der das Rokokoschlösschen Veltrusy umgibt? An diesem dritten Reisetag reiht sich eine Attraktion an die nächste. Nancy staunt über die Seilfähre, die uns ans gegenüberliegende Moldauufer bringt. Ihr Mann ist längst drüben. „John, Du siehst nichts von all den Schönheiten“, wird sie ihn später schelten.

Erhaben auf einem Berg gelegen grüßt Schloss Melnik. Dort radeln wir auf dem Rückweg hinauf. Jetzt ist erstmal eine kurze Kreuzfahrt dran – bis Litomerice. Das frühere Leitmeritz ist ein Juwel mit Renaissance- und Barockbauten, umgeben von einer größtenteils erhaltenen gotischen Stadtbefestigung. Während die einen zum Stadtbummel gehen, radeln andere zu einem traurigen Ort. Die Gedenkstätte Theresienstadt ist nur rund fünf Kilometer von Litomerice entfernt. Dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz wurde das Ghetto 1943 als „Vorzeigelager“ präsentiert. Man hatte es zuvor extra „verschönert“. Mehr als 33 000 Menschen sind hier gestorben. Die Radausflügler kommen still von diesem Ort zurück.

Im Barockstädtchen Melnik wächst guter Wein

Laue Sommerluft an Deck. Kein Schiff zu sehen. Auf diesem Teil der Elbe gibt es kaum Transportverkehr und keine Ausflugsdampfer. „Zu viele Schleusen“, sagt Kapitän Ladislav Novotny. 14 sind es von Prag bis Usti, dem letzten Ort vor der deutschen Grenze, aber keine einzige von Usti bis Dresden. Wer ohne Pause radelt, ist daher schneller als das Schiff.

Wer nicht radeln mag, bleibt einfach an Bord. Wenn die Julisonne strahlt, ist das besonders verlockend. Foto: Hella Kaiser

In Melnik verlieben wir uns. Welch ein hübsches Städtchen. Blassgelb, rosa, lindgrün oder pastellblau sind die Fassaden der kleinen barocken Häuser rund um den Markplatz. An den Hängen unterhalb des mächtigen Schlosses ließ Kaiser Karl IV. Reben aus Burgund anbauen. Auch heute noch ist Melnik eine Weinstadt. Die Einheimischen lassen sich den roten Rebsaft in mitgebrachte Behälter zapfen. Touristen kaufen ihn in Flaschen mit kunstvollen Etiketten drauf. Viel werden die Weinhändler in ihren einladenden Boutiquen aber nicht los. Nur wenige ausländische Besucher finden den Weg nach Melnik. Dabei könnten sie auf der Schlossterrasse sitzen und schwelgen. Welch ein malerisches Bild: Dort unten fließt die Moldau in die Elbe.

John und Nancy radeln die letzte Strecke von Mlcechvosty zurück nach Prag. 40 Kilometer. Vom Schiff aus können wir ihnen zuwinken. Jetzt soll mal Schluss sein mit der Strampelei. Im Kopf all die Bilder der Tour. Die Dichte der Hopfengärten, der Friedhof, auf dem die Grabsteine Namen, doch keine Jahreszahlen hatten, die aufgemalten Pegelstände der Elbe an Gebäuden. Viele Häuser hat das Hochwasser von 2002 ruiniert.

Die Sonne strahlt, der Himmel ist blau-weiß getupft. Wie wunderbar es ist, gemächlich übers Wasser zu gleiten. Irgendwann kommen die Türme von Prag in den Blick. Ein herrlicher Anblick.

Der letzte Abend an Bord: Kapitänsdinner. Fünf köstliche Gänge und große Tortenstücke werden zum Dessert serviert. Wir putzen alles ohne schlechtes Gewissen weg. Wer radelt, kann sich’s leisten.