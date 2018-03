Der Veranstalter

Der österreichische Veranstalter Eurobike hat in verschiedenen Ländern, zum Beispiel in Polen, in den Niederlanden, der Slowakei und in Deutschland Schiff- und Radreisen im Programm.

Termine für Tschechien

Die beschriebene Tour auf Moldau und Elbe findet in diesem Jahr an fünf Terminen im Juli sowie noch einmal Anfang August statt.

Das Schiff

Die MS „Florentina“ kann 88 Passagiere mitnehmen. Die Crew setzt sich aus 15 Personen zusammen.

Preise

Die achttägige Reise (sieben Übernachtungen kostet in einer Kabine auf dem Hauptdeck ab 799 Euro pro Person, auf dem Oberdeck 999 Euro.

Im Preis eingeschlossen sind unter anderem tägliches Frühstücksbüfett, Lunchpaket für Fahrradtouren oder Mittagssnack, Kaffee und Kuchen am Nachmittag, Drei-Gang-Abendessen sowie Bordreiseleitung, Routenplaner etc.

Räder

Zur Verfügung an Bord stehen Sieben-Gang-Räder zum Preis von 70 Euro pro Woche. E-Bikes kosten 165 Euro. Es besteht auch die Möglichkeit, sein eigenes Rad mitzubringen.

Auskunft

Eurobike ist telefonisch zu erreichen unter 0043/62197444, Internet: eurobike.at