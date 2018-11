Elisabeth Schwarz absolvierte ihre Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Sie spielte am Landestheater in Schleswig, am Staatstheater Kasser, am Wiener Volkstheater, am Schauspiel Frankfurt, in Darmstadt und München. Außerdem arbeitete sie für den Film und als Synchronsprecherin. Im Jahr 2005 wurde sie Mitglied der Akademie der Künste Berlin. Am Mittwoch, 7. November, feiert sie ihren 80. Geburtstag.

Leslie Malton ist eine in Deutschland lebende US-amerikanische Schauspielerin. Sie begann ihre Karriere ebenfalls am Theater. Unter anderem war sie jahrelang Mitglied am Wiener Burgtheater. Im Fernsehen hatte sie mit ihrer Rolle als Bankangestellte Gudrun Lange ihren Durchbruch und erhielt dafür den Bayerischen Fernsehpreis (1993). Sie ist mit dem Schauspieler Felix von Manteuffel verheiratet und lebt in Berlin. Am 15. November wird sie 60 Jahre alt.