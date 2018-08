Bei einem Großbrand an einer Bahnstrecke in Siegburg bei Bonn sind mindestens zwölf Menschen verletzt worden. Darunter seien mehrere Schwerverletzte, sagte eine Sprecherin des Rhein-Sieg-Kreises am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Sprecherin hatte zunächst unter Berufung auf die Feuerwehr von mindestens 30 Verletzten gesprochen. Die Rettungskräfte gaben die Zahl der Verletzten dann aber niedriger an.

Nach ersten Erkenntnissen griff am Dienstag ein Böschungsbrand an der Bahnstrecke auf benachbarte Häuser über, wie die Sprecherin sagte. Von den Flammen erfasst wurden mindestens acht Häuser.

Die Feuerwehr meldete über die Warnapp Nina einen "ausgedehnten Brand in Siegburg". Anwohner sollten Fenster und Türen schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten. Der Streckenabschnitt zwischen Troisdorf und Siegburg wurde nach Angaben der Deutschen Bahn wegen der Brands gesperrt.

Es war am frühen Abend unklar, wie lange die wichtige Bahnstrecke Köln-Frankfurt gesperrt bleibt. Die Deutsche Bahn müsse zunächst prüfen, in welchem Umfang Schäden an der Infrastruktur entstanden seien, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.

„Erst danach können Aussagen zur Dauer der Sperrung gemacht werden.“ Fernzüge zwischen Köln und Frankfurt würden weiträumig über Bonn umgeleitet. Neben zahlreichen Verspätungen könne es auch zu Zugausfällen kommen. Zudem sind viele Regionalzüge und S-Bahnen betroffen. Ein Bahn-Sprecher sagte, zur Ursache des Brandes könne man noch „keine abschließende Aussage“ machen. (AFP/dpa)