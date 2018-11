Hunderttausende Fans jubeln Sila bei ihren Konzerten zu. Die Popsängerin füllt in der Türkei mühelos Stadien und stellte im Sommer einen türkischen Zuschauerrekord auf: 250.000 Fans bei einem Konzert in Izmir. Millionen Menschen folgen der Künstlerin auch in den sozialen Medien, wo sie Konzerte ankündigt und Fotos hochlädt. Vor einigen Tagen tippte sie dort eine persönliche Nachricht ein: „Ich weiß kaum, wie ich anfangen soll, also sage ich es besser direkt: Ich bin Opfer von häuslicher Gewalt geworden.“

Die Einzelheiten sickerten aus dem Polizeiprotokoll durch: Demnach wurde Sila von ihrem Lebensgefährten, dem bekannten Schauspieler Ahmet Kural, nachts in seiner Villa 45 Minuten lang verprügelt, herumgeschleift und mit dem Kopf an die Wand geschlagen. Ein ärztliches Attest bescheinigte ihr Ödeme am Schädel, Blut im Urin, Abschürfungen an den Gliedern und im Gesicht sowie blaue Flecken am ganzen Körper. Nachbarn hörten ihre Schreie in der Nacht.

"Das ist eine vernichtende Erfahrung"

„Das ist eine vernichtende Erfahrung, die augenblicklich alles auslöscht, was man im Leben erreicht hat“, schrieb Sila Gencoglu, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt. „Es war ein Augenblick, in dem ich in die Augen all der vielen Frauen in diesem Land geblickt habe, die das erleiden.“ Es sei schwer, öffentlich über die Prügel zu sprechen. „Aber ich weiß auch dieses: Wenn ich jetzt schweige, dann verrate ich mich nicht nur selbst, sondern auch alle Frauen dieses Landes.“

Auf dem Papier haben die türkischen Frauen alle Rechte: Das Wahlrecht besitzen sie seit 1930, und das Zivilrecht wurde in den letzten 20 Jahren mehrfach zu ihren Gunsten nachgebessert. Auch die Gesetze zum Schutz vor häuslicher Gewalt können internationalen Vergleichen durchaus standhalten, und doch sieht es in der Praxis anders aus. Umfragen zufolge ist fast jede zweite Frau schon einmal geschlagen worden, fast täglich wird eine Frau von ihrem Ehemann oder einem beleidigten Verehrer getötet.

Sila ging zur Staatsanwaltschaft und erstattete Anzeige wegen Körperverletzung gegen Kural. Das zuständige Gericht erließ ein Kontaktverbot gegen den Schauspieler, der sich der Sängerin nun drei Monate lang nicht nähern darf. Nach dem Gerichtstermin stellte sie sich dem Blitzlichtgewitter der Presse, die Augen hinter einer großen Sonnenbrille versteckt.

Frauenrechtlerinnen dankten Sila für ihren Mut

Einen kollektiven Stoßseufzer taten türkische Frauenrechtlerinnen angesichts dieser Szene, die wegen Silas Prominenz in allen Sendern und Blättern abgebildet wurde. Sie gratuliere Sila von Herzen und danke ihr für ihren Mut, sagte die Aktivistin Dilber Sünnetcioglu von der Vereinigung der Frauenräte in einer Diskussionsrunde.

Täglich stehe sie auf Gerichtsfluren herum, um Gerechtigkeit für geschlagene und getötete Frauen zu fordern, weil bestehende Gesetze zum Schutz der Frauen nicht angewendet würden, sagte Sünnetcioglu. Dass Sila nun den Mut gehabt habe, ihre Rechte einzufordern, werde andere Frauen ermuntern, das auch zu tun.

Mindestens 500 Frauen werden jeden Tag verprügelt - ohne Dunkelziffer

Nötig wäre das. Nach offiziellen Angaben, die das türkische Innenministerium jetzt erstmals vorlegte, werden in der Türkei monatlich 20 Frauen von Männern totgeschlagen. Aktivistinnen schätzen die Dunkelziffer höher, da viele Fälle als Selbstmord getarnt werden. Monatlich werden fast 15.000 Fälle von häuslicher Gewalt registriert, das sind nahezu 500 verprügelte Frauen pro Tag – ohne die Dunkelziffer.

Eine wichtige Ursache ist die verbreitete Verharmlosung solcher Gewalt, auf die sich auch Ahmet Kural in einer öffentlichen Stellungnahme zurückziehen wollte. „Wir haben uns gegenseitig herumgeschubst, dabei habe ich sie einmal am Arm gepackt – sonst war nichts“, erklärte der Schauspieler.

Es sind nicht nur Männer, die zu dieser Verharmlosung von Gewalt beitragen. So meldete sich in den sozialen Medien eine andere türkische Popsängerin zu Wort, die Sila vorwarf, sich zu beklagen „wie ein kleines Kind“. „Rangeleien und Schubsereien gibt es in jeder Beziehung. Und Frauen, die keine Prügel verdienen, bekommen sie auch nicht.“

Prominente und Fans zeigen große Solidarität

Ihrer Karriere dürfte diese Sängerin damit keinen Gefallen getan haben, denn die Sympathien der türkischen Öffentlichkeit sind eindeutig auf Silas Seite. Sowohl von anderen Promis als auch von Fans hagelt es Solidaritätserklärungen für die Sängerin. Und ein führendes türkisches Unternehmen kündigte jetzt einen Werbevertrag mit Ahmet Kural.

Der Schauspieler bleibt dabei, dass er sich nichts vorzuwerfen habe. Inzwischen behauptet er sogar, er habe sich bei der Auseinandersetzung mit Sila selbst so schwer verletzt, dass er zwei Tage das Bett hüten musste. Viel erreicht hat er damit nicht. Als Kural nach seiner Aussage bei der Staatsanwaltschaft vor dem Gerichtsgebäude eine Stellungnahme abgeben wollte, wurde er von einer Gruppe Frauen ausgebuht.