Ja. Wenn ich mich entscheiden müsste wäre ich für die dauerhafte Sommerzeit in Deutschland. Aber noch besser fände ich, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich gehöre nicht zu denen, die durch die Umstellung der Zeit zwei Mal im Jahr übermäßig erschüttert werden. Zwei, drei Tage danach denke ich noch: „Ups! Schon dunkel?“ oder auch „Ups! Schon hell?“. Dann hat sich mein Biorhythmus angepasst und es kann weitergehen. Vielleicht spricht das für ein besonders unsensibles Körpergefühl, für eine verschüttete innere Uhr oder gar für eine gegenüber der kostbaren Zeit unverantwortliche Verantwortungslosigkeit. Auf jeden Fall geht es mir gut damit.

Wenn nun aber eine Entscheidung her muss, wenn sich nun aber die Nationen Europas auf eine feste Zeit einigen sollen, dann sollte das die Sommerzeit sein. Jeder weiß, wie groß das Aufatmen ist, wenn am letzten März-Wochenende eine Stunde verlorengeht und dafür Licht am Ende des Wintertunnels sichtbar wird. Endlich ist es wieder länger hell! Wenn die Sonne nicht mehr um halb sieben, sondern um halb acht untergeht, beginnt für mich der Sommer. Egal, welche Temperaturen herrschen. Endlich lange Licht, endlich geht es wieder los.

Dass die dauerhafte Sommerzeit im Winter dazu führt, dass es morgens länger dunkel ist, stört mich nicht. Morgens ist mein Tag sowieso größtenteils fremdbestimmt… da kann es ruhig dunkel sein. Außerdem sind meine angenehmen morgendlichen Tätigkeiten nicht zwingend mit Helligkeit verbunden: Zeitung lesen, ein bisschen Meditations-Om (gerne mit Kerze) und im fensterlosen Bad duschen – das alles geht genauso gut, wenn es draußen noch dunkel ist.

Abends aber, wenn ich ausgehe, mich mit Freunden treffe, einen Spaziergang nach der Arbeit mache – da will ich es lange hell haben. Da vermittelt mir das späte Licht ein Gefühl von Süden. Meine Wahrnehmung wird schärfer und ich glücklicher. Mitte Juni im schönen Brandenburg gegen 21.30 Uhr in die Weite sehen, beim Feiern auf dem Dorfplatz in die Gesichter der anderen schauen können – auch das ist Glück. Das Licht am Abend ist wie eine Option, ein Versprechen: Da geht noch was… Es lockt: Komm nochmal raus, mach mit, lass die Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen. Carpe Diem – ein langer Tag lässt sich noch besser nutzen.

Wenn Mediziner nun sagen, der Körper würde unter der permanenten Sommerzeit leiden, wir seien sozusagen biorhythmisch aus dem Lot, kann ich nur völlig unwissenschaftlich sagen: Lieber biorhythmisch aus dem Lot und dafür abends länger draußen.

Die Vorstellung, bei mitteleuropäischer Zeit am längsten Tag des Jahres um kurz nach halb neun der Sonne zum Abschied zu winken, ist mir ein Greul. Es bleibe Licht – das ist mein Wunsch.