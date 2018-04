Tödliches Neujahrsfest auf Thailands Straßen: Mindestens 418 Menschen sind bei Verkehrsunfällen während der traditionellen Neujahrsfeiertage ums Leben gekommen. Mindestens 4000 wurden nach Angaben des Innenministeriums vom Mittwoch verletzt. Bei vielen der Unfällen sei Alkohol im Spiel gewesen, oft waren Motorräder beteiligt, die in vielen Gegenden das vorherrschende Verkehrsmittel sind.

Das Neujahrs-Fest Songkran wird jedes Jahr im April gefeiert. Dieses Jahr begann es am Donnerstag und endete am Montag. Es ist auch als Wasserfest bekannt, die Menschen feiern, indem sie sich gegenseitig nass spritzen. Während der Feiertage ist die in Thailand ohnehin hohe Unfallzahl immer besonders hoch. Die Polizei zählt die Verkehrstoten vom Tag vor bis einen Tag nach Songkran. Trotz der verstärkten Polizeipräsenz stieg die Zahl der Toten in diesem Jahr um knapp 30. (dpa)