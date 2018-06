Sven Michaelsen, 59, ist bekannt für lange Interviews, in denen die Befragten ihre größten Ängste und schönsten Anekdoten offenbaren – ob es sich um Jeff Koons, Donatella Versace oder André Heller handelt.

Der Journalist hat Zeit seines Lebens in nur einer Stadt gewohnt: in Hamburg. Dort machte er nach der Ausbildung an der Henri-Nannen-Schule Karriere, lange arbeitete er für den „Stern“, momentan ist er freier Autor für das Magazin

der „Süddeutschen Zeitung“.

Eine Sammlung seiner gnadenlosen Gespräche ist gerade unter dem Titel „Das drucken Sie jetzt aber nicht“ (Piper Verlag) erschienen.

Sven Michaelsen ist mit der Bestseller-Autorin Ildikó von Kürthy („Mondscheintarif“) verheiratet, mit der er zwei Kinder hat und in Harvestehude lebt.