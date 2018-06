Begreift sich fast alles besser, wenn man einmal vom Gegenteil überzeugt war?

Ist Arroganz das Selbstbewusstsein des Minderwertigkeitskomplexes?

Ist Zynismus die Waffe der Geschlagenen?

Welche Leiden schufen Ihre Leidenschaften?

Passt Ihr Gesicht zu Ihrer Selbstwahrnehmung?

Hören wir auf, etwas zu werden, sobald wir glauben, etwas zu sein?

Es gibt zwei Sorten Menschen: solche, die gern in Gesellschaft traurig sind, und solche, die lieber allein traurig sind. Zu welcher Sorte gehören Sie?

Warum hängt man an schlechten Tagen mehr am Leben als an guten Tagen?

Wann ist Ihnen die Fähigkeit abhandengekommen, sich vor sich selbst zu schämen?

Ist das, was Sie sagen, umso weniger Ihre Meinung, je heftiger Sie es sagen?

Sollte man anderen nur Vorwürfe machen, die man an sich selbst ausprobiert hat?

Gibt es niveauvolles Lachen so wenig wie einen niveauvollen Orgasmus?

Trennt die Menschen nichts mehr voneinander als der Lachanlass?

Wenn Sie alles Lachen abziehen, das auf Kosten von Dritten geht: Welche Note geben Sie dann Ihrem Humor?

Jeder findet den Sinn für Humor, den er hat – oder nicht hat – völlig in Ordnung. Warum gibt es niemanden, der zugibt, dass er keinen Humor hat?

Ist Ihr Ehrgeiz größer als Ihr Talent?

Ist mit einem Menschen Sex zu haben die Revanche für alles, was uns im Leben besiegt hat?

Warum glauben Sie, weniger Sex zu haben, als Sie verdienen?

Martin Walser schreibt: „Schön, wenn man beim Ficken zu zweit ist.“ Wie oft haben Sie dieses Gefühl?

Sieht ein Mann beim Orgasmus aus wie ein Gewichtheber mit Verstopfung?

Wer sind Sie beim Sex: Sie selbst oder ein method actor?

Ist das Bett die Oper der Kleinverdiener?

In Verlust ist das Wort Lust enthalten. Bereitet uns nur Lust, was dazu da ist, wieder verloren zu werden?

Ohne Alkohol keine Fortpflanzung?

Wann hatten Sie das letzte Mal nüchtern Sex?