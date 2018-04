Adolf Loos’ American Bar in Wien lieben Sie sehr.

Die ist fantastisch! Von 1908 – und noch so modern. Eine Architektur, die sich nicht an irgendwelchen Moden orientiert, die kommen und wieder gehen, die 100 Jahre Bestand haben kann. Was mir bei Loos gefällt, ist etwas, was man mir interessanterweise immer wieder vorgeworfen hat: dass vieles zu eng geplant sei, zu dicht. Egal, ob städtebaulich oder in Innenräumen.

Geht man sich da nicht auf die Nerven?

Ich denke mir: je dichter, desto sozialer. Da müssen sich die Leute miteinander auseinandersetzen. Das ist ja ein großes Problem der Siedlungen der 60er, 70er, 80er Jahre, dass es zwar „Zentren“ gibt, aber keine wirklichen öffentlichen Plätze und damit auch keine öffentliche Auseinandersetzung. Wer die Wohnung verlässt, befindet sich in einem undefinierten Zustand von Räumen. Wenn Sie statt auf einen Platz oder schönen Straßenraum rauszukommen, als Erstes auf die Müllanlage neben der Haustür oder komische Spielplätz blicken, da gibt es nur einen Leerraum, der keine Identität mehr ausstrahlt – da entstehen natürlich Konflikte.

Für die Bücherei in Heidenheim haben Sie weiße Möbel entworfen. Ist das nicht ziemlich riskant bei einem Gebäude, das so viel benutzt wird? Am ersten Tag kamen 30 000 Besucher.

Das wird sich herausstellen. Wir dachten, eine öffentliche Stadtbibliothek muss wie ein Kunstwerk sein, völlig abstrakt. Das sieht super aus mit dem Weiß, oder? Es ist ein sehr freundlicher Raum, hell. Ich dachte, wir machen mal was anderes.

Sie haben mal gesagt, es sei wichtig, dass man immer für den spezifischen Ort baut. Inwieweit haben Sie denn die Stadt Heidenheim einbezogen in den Entwurf?

Unser Grundstück dort hat die Wirkung einer Schwelle zur Altstadt, fast wie eine Stadtmauer. Diese Schwelle wollten wir motivisch verarbeiten. So entstand die Idee, eine Art Silhouette auszubilden, die entfernt an eine Reihe giebelständiger Häuser erinnert. Die Bücherei ist so etwas wie eine begehbare Skulptur. Keine erfundene Form, sondern eine gefundene Form, etwas, was potenziell schon da war. Es geht nicht darum, dass der Dudler jetzt mal was Neues erfinden will, damit es „originell“ wird. Das finde ich unerträglich, das Originelle.

Ihre Fassaden bestehen oft aus gleichförmigen Fensterreihen. Sie haben schon ein Faible für das Serielle, oder?

Für die Gliederung hab ich ein Faible, nicht für das Serielle. Diese Art der vertikalen, schmalen Fensterteilung findet man jetzt überall. Eine Pest! Nur: Das ist eine Pest, weil es schlecht gemacht ist. Das sind meistens nur noch zwölf Zentimeter Tiefe. Bei mir sind es 30, 40 – das ist dann wie ein Relief. Das ist der Unterschied.

Geboren sind Sie am Bodensee, in einer ländlichen Gegend, die Ihrer Schilderung nach auch etwas Industrielles hatte.

Dort gab’s Steinbrüche und ganz modernen Flugzeugbau. 1925 wurden da die größten Maschinen hergestellt. Weil die Deutschen nach dem Versailler Vertrag keine Flugzeuge mehr bauen durften, ist der Dornier einfach von Friedrichshafen auf die Schweizer Seite rübergegangen.

Das hat Sie als Junge fasziniert?

Logisch! Alles, was mit Fliegen zu tun hat. Da wurden Jets gebaut, Abfangjäger. Und meine Vorfahren sind alle Steinmetze gewesen und Fischer. Diese Diskrepanz in einem kleinen Kaff …

Und dann wollten Sie Flugzeugingenieur werden?

Nein, ich habe Bauzeichner gelernt und gleichzeitig das Fachabitur gemacht. Mit 22 hab ich Abstand genommen und bin über Amsterdam und Frankfurt nach Berlin gekommen.