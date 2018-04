Prägt die Tatsache, dass Sie Bauzeichner gelernt haben, Ihre Arbeit heute noch?

Ich denke, das sollte man vermehrt machen, Abitur und Lehre gleichzeitig. In Deutschland hat ein Schlosser oder Schreiner in der Gesellschaft nicht mehr diesen Stellenwert wie früher. Die Sozialdemokratie hat immer gesagt, jeder muss die Chance haben, zu studieren. Das sehe ich auch so. Aber jetzt haben wir unheimlich viele Studenten – und keine guten Handwerker. Weil man das Handwerk indirekt so schlecht gemacht hat. Wenn ein Jugendlicher in der Schweiz Schlosser wird, hat er den gleichen gesellschaftlichen Stellenwert, wird er genauso geachtet wie einer, der sofort studiert. Ich frag’ mich immer, wer in 50 Jahren die Häuser und gute Möbel baut. Viele denken, der Computer. Nur: Der wird’s nicht tun.

Es gibt doch 3-D-Drucker.

Ja, schreiben Sie das hin: In 50 Jahren machen das 3-D-Drucker. Glaub ich nicht dran!

Warum nicht?

Alles, was ich bisher auf dem Gebiet gesehen habe, ist lächerlich. Richtig lächerlich.

Arbeiten Sie mit dem Computer?

Nee! Ich skizziere und gebe es weiter.

Sind Sie als Kind mit Ihrem Vater in den Steinbruch gegangen?

Ja! Ganz viel. Das fasziniert mich heute noch. Das sind ausgebrochene Städte, Negativstädte, in die man reingeht. Carrara-Steinbrüche haben was von Walhallen. Mit Innenräumen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Anders als zu Michelangelos Zeiten kriegen Sie heute keine Genehmigung mehr, Berge abzubauen. Früher hat man alles nur runtergesprengt. Jetzt gehen Sie in die Berge rein.

Wo eignet sich Naturstein am besten?

Architektur hat ja immer was mit Licht und Schatten zu tun. Naturstein kann man sehr präzise bearbeiten, die Kanten sind scharf, die Schatten sehr plastisch. Stahl hat andere Qualitäten. Hier gibt es immer ein Kunststoff-Finish. Material als Selbstzweck ist sehr modisch geworden bei Architekten. Sie versuchen ein möglichst verrücktes Material zu finden – und das ist dann die Gestaltung. Da muss man aufpassen. Ich bin für Zurückhaltung, dafür, dass man material- und ortsgerecht baut.

Bei Ihrem Um- und Ausbau des Hambacher Schlosses haben Sie Sandstein aus der Region genommen. Sie haben einmal gesagt, das Material spielt eine größere Rolle als die Größe eines Raums, für die Atmosphäre, den Gesamteindruck. Wie meinen Sie das?

Beim Hambacher Schloss wollten wir kein Haus bauen, sondern eine Mauer. In der sind die ganzen Funktionen drin. Wir haben innen alles rausgerissen, was seit dem Umbau in den 1980er Jahren drin war. Das gab einen Riesenärger. Wir haben ganz modern gegengebaut mit zeitgemäßen Mitteln. Und noch ein Restaurant hinzugefügt, in dem man Saumagen-Carpaccio à la Dudler essen kann. Hauchdünn geschnitten! Das hab ich denen gesagt, dass man das so machen muss.