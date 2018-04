Sie arbeiten in den verschiedensten Ländern. Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Bauherren dort?

In Italien ganz schlecht. Da gibt’s nur Berlusconi, der baut – und der hat alles kaputtgemacht, einschließlich der Bauindustrie. Berlusconi hat Milliarden verdient, indem er in den 70er, 80er Jahren die Blöcke vor die Stadt gestellt hat, Neapel hat er völlig ruiniert mit diesen ganzen Problemzonen, wo man sich inzwischen kaum noch traut reinzugehen. In der Schweiz, das muss man ihnen lassen, sind sie handwerklich besser.

Sie haben jetzt schon ein paarmal erwähnt, dass es am Anfang Ihrer Projekte viel Ärger und Gegenwind gab.

Häufig, ja. Aber ich sehe das positiv, wenn die Leute sich damit auseinandersetzen. Mir ist es lieber, sie diskutieren ein bisschen kontrovers und sagen: Dudler, was du da gebaut hast, ist Scheiße! Das Größte ist, wenn nach einem Jahr derselbe kommt und sagt: Das ist schon nicht schlecht. Und nach einem weiteren Jahr sagt er: Du, das ist richtig super! Das ist mir lieber als diese Hurraschreierei. Die meisten Leute sind zu ungeduldig, um sich mit dem Werk auseinanderzusetzen.

Wenn Sie ein Gebäude betreten: Woran erkennen Sie, dass es gut ist?

Wenn man den Eingang findet. Wenn es beim Anschauen von außen eine Haltung hat, eine Orientierung – zum Platz hin, zur Straße. Dass man empfangen wird, wenn man reingeht. Früher hat jedes Haus ein Entree gehabt und so eine Vertraulichkeit ausgestrahlt. Dann läuft man die Treppe hoch, wenn die bequem und gut gebaut ist, wenn alles stimmt, die Übergänge – das ist wie beim Italiener. Das sage ich meinen Studenten immer, da müssen Sie Spaghetti Pomodoro bestellen. Wenn die gut sind, ist alles andere auch gut.

Sie haben sich Ihren Lieblingsitaliener gleich selbst gebaut, das Sale e Tabacchi in der Berliner Kochstraße. Was war Ihnen wichtig daran?

Dass es eine Großstadtatmosphäre gibt, Stimmengewirr, ziemlich laut. Die Abfolge der Funktionen: Vorne isst man eher schnell was, an der Bar sogar ganz schnell, hinten kann man länger sitzen.

Ihr Lieblingsplatz?

Da, wo der Piero sitzt, der Wirt.

Man kann Sie dort leicht erkennen. Sie tragen immer Weste, offenes Hemd, die Haare hochgestylt. Haben Sie sich das irgendwann zugelegt?

Ich hab schon als 13-, 14-Jähriger Anzüge getragen. Das hängt auch damit zusammen, dass man morgens nie überlegen muss, was man für Sachen anzieht. Wenn man so viel unterwegs ist, ist Schwarz die geeignete Farbe. Die Anzüge sind alle in Italien gebaut, immer das gleiche Modell. Die machen die besten und bequemsten.

Und die Haare haben Sie als Jugendlicher schon so gestylt?

Nein, ich hatte ganz lange. Aber als dann die grauen kamen, hab ich gesagt: Max, du musst dich neu erfinden. In Berlin geh ich immer zu einem sehr guten türkischen Friseur, der hat mir beigebracht, wie man die Frisur hinkriegt. Geht ganz schnell.