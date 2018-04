Unweit der Grimm-Bibliothek entsteht Ihre U-Bahnstation Museumsinsel, eine Hommage an Schinkels Sternenhimmel aus der „Zauberflöte“. Man sieht den Bahnhof nicht von außen. Wieso muss er inszeniert sein?

Ich denke konzeptionell. Architektur sollte aus einem Thema entwickelt werden, das aus dem Ort gewonnen wurde. Das fehlt uns heute. Viele inszenieren Gegenwelten zur gewachsenen Ordnung und Organisation der Stadt, lustige Ideen, Broschen. Dadurch zerfleddern die Städte immer mehr. In den 1930er Jahren findet man exzellente Beispiele für die Neudefinition des europäischen Stadtraums. Zum Beispiel das, was Max Taut in Berlin gemacht hat; wir sitzen mit unserem Büro ja in Tauts Kaufhaus am Kreuzberger Oranienplatz. Auch in Neapel, vor der faschistischen Zeit, aber selbst währenddessen wurden gute öffentliche Gebäude und Wohnhäuser in der Stadt errichtet. Diese Fähigkeit ist vielen Architekten verloren gegangen.

Was meinen Sie mit den Gegenwelten?

Das neue Springerhaus zum Beispiel, das könnte auch ein Fußballstadion sein, oder? Die Stadt, die Fassade, der Außenraum – das wird völlig vernachlässigt und innen alles theatralisch überhöht. Dabei handelt es sich nur um ein Büro. Das Museum von Herzog de Meuron am Berliner Kulturforum arbeitet sich auch an diesem Problem ab. Wenn man die Neue Nationalgalerie ausnimmt, ist das Kulturforum ja eine Ansammlung von selbstbezogenen Ikonen, einer der städtebaulich schwierigsten Orte Berlins. Hans Scharoun sei es gedankt.

Den Berliner Architekten, berühmt für die Philharmonie und die Stabi, mögen Sie nicht?

Er hat gegen die gewachsene Stadt angekämpft. Aus historisch bekannten Gründen, aber das ändert nichts am Resultat: Die Lage der Philharmonie ist ein Unort. Auf seinen ursprünglichen Plänen hatte Scharoun noch die von ihm als Baudirektor verfolgte Nord-Süd-Tangente der Stadtautobahn eingezeichnet, welcher die Stabi konsequenterweise den Rücken zukehrt. Das heißt, die Form der Stabi ist durch eine Autobahn geprägt! Der riesige Parkplatz vor der Philharmonie ist städtebaulich kaum anders konzipiert als ein Ikea an der Umgehungsstraße. Städtebaulich wohlgemerkt.

Viele lieben sie.

Innendrin ist sie unheimlich gut gemacht. Wobei man erst Tausende von Segeln reinhängen musste, damit die Akustik stimmt. Faszinierend an der Philharmonie ist, dass man das Orchester von allen Plätzen aus sehr gut sieht. Das ist fantastisch.

Was hat Sie denn überhaupt nach Berlin gezogen? Das Handwerk in der Schweiz ist gut, die Zürcher Architekturfakultät legendär.

Ich hatte Ludwig Leo kennengelernt, von dem war ich so fasziniert, dass ich an die Berliner HdK gegangen bin zum Studieren.

Und was ist so toll an dem Architekten, von dem die meisten Berliner nur den poppigen Umlauftank am Schleusenkrug im Tiergarten kennen?

Leo war ein sehr guter Analytiker und hat aus der Analyse heraus Gebäude entwickelt. Er war einer der ersten, die mit technologischen Details Architektur gemacht haben. Früher haben Richard Rogers und Norman Foster, wenn sie gut drauf waren, gesagt: Für uns ist Ludwig Leo der Ideengeber gewesen. Das machen sie heute nicht mehr. Der hat diesen wunderbaren Tauchturm in Spandau entworfen, die Forschungsstätte für die DLRG, dieses schräge Teil – Wahnsinn!

Sie genießen ein heutzutage rares Privileg, dass Sie häufig nicht nur die Architektur, sondern auch die Einrichtung gestalten wie beim Grimm-Zentrum oder Ihrer neuen Stadtbücherei in Heidenheim.

Im 18., 19. Jahrhundert war das ganz normal, dass ein Architekt alles gemacht hat. Adolf Loos …

… der Wiener Baumeister, der als Wegbereiter der Moderne gilt …

… ist über die Innenräume erst richtig bekannt geworden. Heute werden Kisten gebaut, wo man oft nicht mal weiß, wer da einzieht; alles ist ein bisschen unpersönlich geworden. Die großen Monumente der Architektur dagegen sind immer verbunden gewesen mit einem Firmenbesitzer, der mit dem Architekten zusammen alles überlegt hat, bis zu den Stühlen, sodass es ein Gesamtwerk wurde.