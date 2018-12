Einmal im Monat fühlt sich David Sumsion auf seinem eigenen Grund und Boden wie ein Gast. Er setzt dann einen Fuß vor den anderen, auf Pfade, die ihm gehören, vorbei an Bäumen und Büschen und Gräsern in seinem Besitz, er weiß: Für dieses Gefühl muss er dauernd Geld nachschießen, es kostet ihn 11 000 bis 12 000 Pfund jedes Jahr.

Sumsion läuft, er hört dem Flüsschen Kinglas beim Rauschen zu und dem Wind in den Wipfeln. Findet immer wieder aufs Neue bemerkenswert, dort oben nach wie vor keines der vor 129 Jahren in Großbritannien ausgesetzten, nordamerikanischen grauen Eichhörnchen rumwetzen zu sehen. Sie sind aufgeführt in der „Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung“ der EU. Sieht ausschließlich die von ihnen bedrängten roten, einheimischen. Bleibt stehen und schaut hinauf, den Kopf so weit in den Nacken gelegt wie nur wenige andere Leute in Europa, die raufschauen in Wipfel ihrer eigenen Bäume. Denn seine sind groß.

Was ist das hier, Mister Sumsion?

Das hier ist ewig. Zumindest wirkt es so. Und ich bin 60.

Er bewahrt sie davor, dass sie verschwinden

Sumsion wurde geboren, und er wird sterben, und die meisten der laut seiner Datenbank 1024, über die Jahrhunderte von Menschen gepflanzten Bäume ringsum waren lange vor ihm schon da. Er setzt einiges daran, dass sie ihn auch lange überleben werden.

Der Sterbliche David Sumsion besitzt Bäume, die zum Nationalerbe des Vereinigten Königreichs zählen, das hat er schriftlich. Gerade ist er dabei, es um Exemplare zu ergänzen, die zu den kostbarsten Arten der ganzen Welt gehören. Er bewahrt sie davor, dass sie verschwinden. Bäume? David Sumsion, Gast auf Erden und zwischen seinen Pflanzen, besitzt eingefangene Zeit. Käme er öfter her als dieses eine Mal im Monat, könnte er das Geld nicht verdienen, mit dem er sie unermüdlich festzuhalten versucht.

Sumsion läuft durch seinen „Ardkinglas Woodland Garden“, gelegen am Ufer des Loch Fyne, einer dieser schmalen, tief ins Landesinnere stechenden Meeresbuchten an der schottischen Westküste. Gut 80 Kilometer Richtung Südosten bis Glasgow.

Der erste Baum im Vereinigten Königreich

Der „Garden“ ist kein Garten, dafür ist er zu groß. Er wirkt wie ein Park, der sich an den Rändern zu Wald verdichtet. Vor allem aber gehört er zu den 15 „National Tree Collections of Scotland“. David Sumsion ist Besitzer einer Baumsammlung.

Eine Art Album oder Setzkasten, Museum oder Vitrine. Zehn Hektar sanft ansteigendes Land am Rand des Dorfs Cairndow im County Argyll, zwischen dem Loch-Ufer und drei 700, 800 und 900 Meter hohen Bergen gelegen. Teil der riesigen, 4800 Hektar zählenden Ländereien von Sumsions Ardkinglas Estate. Vollgestellt mit dem, was Zeit und Pflege, oder einfach nur die Zurückhaltung des Menschen, aus Pflanzensamen machen können. Ein Schild am Eingang bittet Besucher darum, fünf Pfund in eine Blechkiste zu werfen.

Sumsion besitzt eine Küstentanne, die als der erste Baum im Vereinigten Königreich gilt, der höher als 60 Meter wuchs. Das ist das Dreifache der Traufhöhe Berliner Gründerzeithäuser. Der Baum, da hatte er mehr als 63 Meter erreicht, war dann laut „Tree Register of the British Isles“ zehn Jahre lang der höchste des Landes. Wurde von einem Konkurrenten überholt, wuchs weiter, 2010 war er 64,30 Meter hoch und wieder Spitzenreiter. Eine Douglasie an Schottlands Ostküste entwickelte sich seitdem schneller.