Over the Top. So wie der gleichnamige Hollywood-Film aus dem Jahr 1987. Die Handlung: Truck-Fahrer Lincoln Hawk, gespielt von Sylvester Stallone, verdient sich mit Armwrestling ein wenig Geld dazu. Die Beziehung zu seinem Sohn ist gestört, die Frau schwer krank, er gewinnt die Weltmeisterschaft in Las Vegas, viel Geld und einen Lkw. Vater und Sohn kommen sich näher. Die Kritiken waren durchwachsen damals. Das Einspielergebnis auch. Der Film wurde Kult.

Und sorgte weltweit für einen Armwrestling-Boom. Damit die Szenen vom großen Finale in Las Vegas auch authentisch wirken, beschloss die Produktionsfirma, tatsächlich einen großen Wettkampf auszutragen. Eigens für den Film wurden weltweit Qualifikationsturniere veranstaltet. So kam das Armwrestling nach Deutschland.

Matthias Schlitte findet über seine Mutter zum Sport. Die sieht einen Aushang in seiner Heimatstadt Haldensleben, Sachsen-Anhalt. Gesucht wird der stärkste Armwrestler der Region. Schlitte ist 16 und gewinnt aus dem Stand heraus. Mit den Jahren wird er immer erfolgreicher.

Menschen aus aller Welt bedanken sich bei ihm

Denen, die sagen, das sei angesichts seines Gendefekts, angesichts dieses riesigen Armes, dieser riesigen Hand, ein Leichtes, entgegnet er: Ein Basketballspieler ist nicht automatisch gut, nur weil er mehr als zwei Meter groß ist. Seine Konstitution sei eine „solide Basis, nur für die absolute Spitze reicht kein starker Arm allein“.

Aber er hilft. Schlitte verfügt über einen mächtigen Hebel, vor allem aber die riesige Pranke, seine rechte Hand, ist eine echte Waffe. Er sagt: „Das Handgelenk ist mit die wichtigste Muskelpartie. Das Gelenk des Gegners zu öffnen ist das Hauptziel der Armwrestler. Bei mir ist das natürlich schwieriger, da finden die Gegner weniger leicht einen Angriffspunkt.“

Sportarten, die wachsen wollen, brauchen Gesichter und Geschichten. Schlitte bietet beides. „Vielleicht sagt in 60 Jahren, wenn ich zu Staub zerfallen bin, mal einer, der auch so einen Wuchs hat: macht nichts. So wie bei diesem deutschen Armwrestler damals, bei diesem Matthias Schlitte.“ Immer wieder erreichen ihn Mails aus aller Welt. Von Menschen, die sich bedanken. Dafür, in ihm eine Inspiration gefunden zu haben. Dafür, dass sie durch ihn ein Stück besser mit sich selbst klarkommen. Seine Bestätigung.

Die paar Hänseleien – erwischt jeden

Er hatte nie ein Problem damit, anders zu sein. Die paar Hänseleien – na und? Erwischt jeden. Und morgen einen anderen. Das lag zum einen an den „ziemlich großartigen Eltern“, sagt Schlitte. „Wenn jemand fragt, erklärst du es ihm“, haben sie ihm gesagt. Außerdem sei es gar nicht immer aufgefallen. Sobald er einen etwas weiteren Pullover trage, sei kaum noch etwas zu bemerken. Mit spätestens 16, mit dem Beginn seiner Karriere, war ohnehin alles klar: „Ah, der Armwrestler“, hieß es dann nur noch bei „Stern TV“, „Galileo“ oder „TV Total“.

Er redet gern, dieser Hellboy – benannt nach der Comicfigur mit der Pranke. Immer freundlich. Immer direkt. „Der hat mich schon zweimal geschlagen. Den Sieg jetzt wollte ich auch. So ist das natürlich scheiße. Aber kann ich ja nix für“, sagt er über seinen Gegner, den holländischen Popeye, dessen Bizeps gerissen ist. Oder zum Thema Doping: „Muss man sich erst mal leisten können. Wenn du 20 Jahre alles gewinnst, machst du vielleicht 100 000 Euro. Aber davon musst du ja auch alles bezahlen, die Reisen und die Bowle, also das Doping. Und dann mit 42 im Rollstuhl, und die Eier fallen raus? Na danke!“