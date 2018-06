100 000 Euro. Für seinen zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft erhielt Schlitte 500 Dollar. Beim „Over the Top“-Turnier in Wolfsburg gibt es 250 Euro für den Titel. Ein paar Sponsoren hat er. Deren Unterstützung variiert von Jahr zu Jahr. Manche stellen einfach nur ihre Produkte zur Verfügung. Es ist ein Zuschussgeschäft. Aber wenn eine WM in Brasilien stattfindet, wie 2012 in São Paulo, dann will er so oder so „vier Scheine durchladen“, sagt Schlitte, meint 4000 Euro, und dass er dann eben nicht allein für den Wettkampf hinfährt, sondern auch, um Urlaub zu machen, Land und Leute kennenzulernen.

Er mag das Reisen, ist schon in 40 Ländern gewesen. Dabei „öfter in Japan als in Österreich“. Die Asiaten lieben ihn, immer wieder fliegen sie Schlitte für TV-Shows ein. Ob es ihn stört, die moderne Form einer Jahrmarktsensation zu sein? Er sieht den Gegenwert, die Trips, die Erfahrung. Fünf Fremdsprachen spricht er. Englisch und Spanisch fließend, Schwedisch und Russisch ganz okay, ein bisschen Französisch. Er hat einen Bachelor in Linguistik, einen Master in Human Resources. Seit Anfang April arbeitet er als Sachgebietsleiter für frühkindliche Bildung und Jugendarbeit.

Training hingegen mag er überhaupt nicht. Und davon gibt es reichlich. Vor Welt- oder Europameisterschaften sind es fünf bis sechs Tage in der Woche, an denen er sich seinem Sport widmet; jeweils ein, zwei Stunden. Allgemeines Krafttraining im Fitnessstudio, Technikübungen am Tisch, Sparring. Warum nimmt er all das auf sich? Die 800 Kilometer Fahrt nach Holland und zurück, die Kosten für Hotel und Benzin, die geraubte Zeit? „Keine Ahnung“, sagt er, „ich mag Menschen. Und ich trage Armwrestling gern weiter.“ Dann überlegt er kurz, ein Lächeln schiebt sich vor die Worte: „Der Botschafter des Armwrestlings, das wäre doch eine gute Überschrift für den Text.“

Arm raus, Brust raus, Lächeln an

Wie seine Botschaft aussähe? „Beim Boxen oder beim Ultimate Fighting zerbeult man sich gleich die Fresse. Das gibt es beim Armwrestling nicht. Und trotzdem ist es modernes Gladiatorentum. Das Duell Mann gegen Mann. Und die Antwort auf die ewige Frage ,Wer ist stärker?’“

Als nun im holländischen Drenthe ein kleiner Junge an ihn herantritt, Sohn eines Konkurrenten, ganz aufgeregt, der kleine und doch auch schon starke Mensch, weiß Schlitte sofort, was zu tun ist – Arm raus, Brust raus, Lächeln an. Und hinterher ein guter Rat: „Schau mal, ob das Foto auch wirklich was geworden ist.“

Für ihn ist der Abend auf jeden Fall was geworden. Schlitte holt den ersten Platz in der Kategorie bis 80 Kilogramm Körpergewicht, den zweiten Platz in der Kategorie bis 90 Kilogramm. Insgesamt bestreitet er an diesem Abend zehn Kämpfe. Am Sonntag nach dem Turnier wird er müde und kaputt sein, sagt er. Ab Montag dann gehen die Schmerzen los. Immerhin, der Bizeps hat gehalten.