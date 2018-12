1. Heilige Hallen

Das mag komisch klingen, aber dieser wunderbare Winterspaziergang in der Feldberger Seenlandschaft führt an keinem einzigen See vorbei. Sondern quer durch den Wald, vorbei an Hochmooren, entlang an einem alten Damm, der gesäumt ist von uralten Eichen und haushohen Buchen. Der Weg schlängelt sich vorbei an knubbeligen Findlingen, die die Gletscher der letzten Eiszeit hergerollt haben, auf und ab durch die hügelige Endmoränenlandschaft. Und das Allerbeste: Man trifft niemanden im Winter. Selbst die Weißstörche, die hier im Sommer nisten, haben sich längst auf den Weg nach Süden gemacht. Ein Specht klopft, der Wind rauscht durch die Baumkronen, sonst herrscht monumentale Stille.

Man hat sie ganz allein für sich, die Heiligen Hallen, wie der wahrscheinlich älteste Buchenwald Deutschlands heißt. Ihren feierlichen Namen bekamen sie, weil die Bäume mit ihrem säulenartig-geraden Wuchs und ihren hohen Kronen an gotische Kathedralen erinnern. Heute sind manche Stämme über 350 Jahre alt und 50 Meter hoch. Einige sind umgestürzt, ihr Wurzelwerk ragt in die Höhe, die Stämme verrotten langsam. Da das Naturreservat unter absolutem Schutz steht, darf kein Totholz entfernt werden.

Lebendig beginnt der Weg südöstlich des Dorfs Lüttenhagen. Dort wächst ein kleines Arboretum, in dem Ende des 19. Jahrhunderts seltene Hölzer gepflanzt wurden. Nach zwei Kilometern auf einem alten gepflasterten Weg biegt man links ab. Der Buchenwald selbst darf laut Forstamt aus Sicherheitsgründen nicht mehr betreten werden. Es könnten Bäume und Äste herunterfallen. Aber auch auf dem Herrenweg, der durch den Baumbestand führt, spürt man den imposanten Wald und wie er sich selbst überlassen ist. Nach gut vier Kilometern erreicht man in insgesamt zwei Spazierstunden über eine Allee mit Apfelbäumen und Hagebuttenhecken wieder Lüttenhagen.

Fünf Autominuten von hier entfernt liegt das Gasthaus Tenzo in Triepkendorf. Das heißt auf Japanisch Klosterkoch. Die Japanophilie der Betreiber zeigt sich in der schönen Keramik, die auf den Tischen steht, und auch in den Gerichten, die Marcus Sapion in der ehemaligen Dorfschule kocht. Die sind bodenständig, mit Bio-Produkten aus der Region – und oft mit einem asiatischen Twist. Das Damwild mit Gewürzmole ist mit Togarashi, einem japanischen Sesampfeffer, abgeschmeckt. Noch was Süßes? Der Walnusskuchen im Rosalienhof in Beentz ist den Stopp unbedingt wert.

Weit: 4 Kilometer

Herzhaft: Tenzo, Triepkendorf, Alter Schulweg 2

Süß: Rosalienhof, Beentz, Chaussee 4

Mehr zum Thema Wandern in Thüringen Grüner wird’s noch

Schwierig: einfach, kinderfreundlich