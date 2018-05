Als ich ohne Schuhe aus der Haustür trete, im letzten Monat mit R vor dem Sommer, ist das Erste, was ich sehe, eine zerbrochene Bierflasche. Vorsichtig zwischen den Scherben durch.

Eventuell hätte ich mir lieber Barfußschuhe zulegen sollen. Barfußschuhe. Ein schönes Oxymoron. In den letzten zehn Jahren waren sie immer mal wieder im Trend – vor allem bei Läufern. Sie sind nicht gepolstert, haben nur eine dünne, leicht biegsame Sohle, oft ist jeder Zeh getrennt umschlossen. Wie bei Fingerlingen. Sie zwingen einen, „richtig“ zu laufen, mit der Ferse zuerst am Boden aufzusetzen, nicht mit dem Ballen. Dadurch soll es weniger Verletzungen etwa an Knien, Hüfte, Wirbelsäule und Nacken geben. Und sie bieten trotzdem Schutz, wie eben vor den zerdepperten braunen Resten eines Sternis auf dem Gehweg.

Da ich keine solchen Schuhe besitze, starre ich ständig argwöhnisch auf die Straße. Die Menschen vor mir starren auf mich. Es fühlt sich anfangs nicht befreit an und nicht schön. Nur anstrengend. Und mir ist noch nie aufgefallen, wie viele Zigarettenstummel hier rumliegen.

Barfußlaufen ist gesund, sagen Experten

„Nicht mehr barfuß sollst du traben, Deutsche Freiheit, durch die Sümpfe / Endlich kommst du auf die Strümpfe / Und auch Stiefeln sollst du haben!“, schrieb Heinrich Heine 1844. Fußbekleidung als etwas, das Fortschritt bringt. In einem anderen Gedicht von Heine geht Kaiser Heinrich barfuß umher, auf dem Schlosshof zu Canossa, und büßt. Rückständige Sünderin soll ich also sein.

Dabei belegt eine neue Studie von Sportmedizinern aus Deutschland und Südafrika, dass Barfußlaufen gesund ist. Kinder, die häufig auf Schuhe verzichten, haben seltener Plattfüße, sind besser beim Balancieren und können weiter springen.

Ein Auto wird langsamer, alle Aufmerksamkeit gilt meinen nackten Füßen. Menschen gucken verschämt zur Seite, grinsen, schütteln den Kopf. Vielleicht hat Heine ja doch recht, und es ist kein Schritt Richtung Freiheit, die Schuhe auszuziehen, sondern ein Schritt zurück. Ferse voraus in dunklere Zeiten.

Der Anblick nackter Füße ist für manche unangenehm

Aber nach zwei Straßenecken vergesse ich die Blicke, angenehm, wie die Sohlen über den Boden reiben, große und kleine Pflastersteine spüren, warme und kalte, und den ein oder anderen Kiesel. Glasscherben kommen mir keine mehr unter. Der Schritt über die Gehsteigkante auf die Straße wirkt schwerer als zuvor, als wär’ ich plötzlich kleiner, meine Beine kürzer. Ich bin es einfach nicht gewohnt, nicht nur zu sehen, wie ich den Gehweg verlasse und auf die Fahrbahn trete, sondern auch zu spüren, wie sich der Boden verändert.

Es fühlt sich an, als würde ich fester stehen als zuvor, sicherer. Für meine Mitmenschen ist es trotzdem befremdlich, meine Füße zu sehen, sind sie doch die meiste Zeit verborgen. Es irritiert sie. Als wären Zehen etwas Intimes, das man nicht zur Schau stellen sollte. Durchsichtige Schuhe sind neuerdings in Mode. Eine Chance, uns wieder an den Anblick zu gewöhnen.

Ich jedenfalls würde gern barfuß durch Sümpfe traben. Egal, wie toll Heinrich Heine Stiefel findet.