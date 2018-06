Einige Raumfahrtfans würden sich sogar Wohnungen in der Sternenstadt kaufen, erzählt Historiker Alexander Gluschko. „Geschäftsleute, die etwas von der Aura der Kosmonautik mitnehmen wollen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert.“ Und die Sicherheitsauflagen? „Wie heißt es so schön: Was man nicht für viel Geld kaufen kann, kann man für sehr viel Geld kaufen.“ Auf russischen Immobilienseiten im Internet findet man Angebote aus Swjosdny Gorodok. Etwa für ein Zwei-Zimmer-Apartment mit 41 Quadratmetern, Kosten: umgerechnet 45 000 Euro. Dort sieht man, wie es in den Wohnblocks ausschaut, von denen einige nur vier, andere bis zu elf Etagen haben. Die meisten sind einfach eingerichtet, schwere Sofas und Teppiche; in den höheren Stockwerken gibt es einen idyllischen Ausblick auf den umliegenden Wald.

Gluschko ist mit seiner Führung mittlerweile in der zweiten Hälfte der Stadt angelangt, wo sich eher das zivile Leben der Siedlung abspielt. Der kleine See, die gepflegten Gehwege, die Bäume und die wenigen Passanten – das alles vermittelt die beruhigende Atmosphäre eines in die Jahre gekommenen Waldsanatoriums.

Am Kulturhaus, das den Komplex abschließt, hingen früher mal die Porträts von Marx, Engels und Lenin (Letzterer findet sich noch auf einer Stele im Eingangsbereich). Innen drin gibt es heute ein kleines Museum. Im großen Saal werden Feste gefeiert und die Kosmonauten verabschiedet, die sich auf den Weg ins All machen.

„Der Fortschritt ist kein Ziel mehr“

Gluschko, der in Moskau lebt, hat sich für seine Recherchen drei Jahre lang immer wieder ins Sternenstädtchen einquartiert, schlief mal in einer Kosmonauten-Wohnung, mal im örtlichen Hotel. Er hat sogar versucht, selbst Raumfahrer zu werden, ein paar Tests absolviert, doch er wurde abgelehnt: „Man sagte mir, einen zweiten Gluschko können wir hier nicht gebrauchen.“

Bis heute kommt er regelmäßig vorbei, alter Freunde und Bekannter wegen. Die Anlage werde halbwegs gepflegt und erhalten, aber mit der allgemeinen Entwicklung ist Alexander Gluschko nicht zufrieden. Er schimpft darüber, dass die Witwen von Männern, die es nicht zu Kosmonauten geschafft haben, in Armut leben müssten. Und er sagt, dass es dem Sternenstädtchen und der russischen Raumfahrt wie dem ganzen Land an Visionen fehle. „Es gibt keinen Sinn im Leben, der Fortschritt ist kein Ziel mehr.“ Sein Vater habe noch davon geträumt, durch Technik die Zivilisation zu retten.

Ex-Kosmonaut Alexander Lasutkin hat das Sternenstädtchen wieder richtig lieb gewonnen, seit er nicht mehr jeden Tag dort sein muss. Dass er nicht noch mal ins All darf, ist bitter für ihn. „Wenn ich könnte, würde ich sofort starten. Von anderen Kosmonauten habe ich oft gehört, dass sie da oben kreativ werden und Stücke komponieren oder einfach die Erde bestaunen.“ Für beides war während seines schwierigen Aufenthalts an Bord der Mir einfach keine Zeit.

Dafür bleibt ihm Swjosdny Gorodok. Zwei, drei Mal jeden Monat schaut er jetzt vorbei. Setzt sich zu seinen alten Bekannten im Juri-Gagarin-Trainingslager. „Man trinkt einen Tee, man schwatzt ein bisschen“, sagt Lasutkin.