Für den Historiker Alexander Gluschko ist das Thema Raumfahrt Schicksal. Sein Vater Walentin war ein bedeutender Raketeningenieur, vielleicht der wichtigste des Landes nach Sergej Koroljow, jenem genialen Ingenieur hinter dem ersten Satelliten Sputnik und Gagarins Weltumrundung. Angesprochen auf seinen berühmten Vater sagt er unvermittelt: „Die Tatsache, dass ich sein Sohn bin, hat mein Leben ruiniert.“ Schon als Fünfjähriger litt er unter den hohen Erwartungen, die alle Welt an ihn stellte, später provozierte er immer wieder Ärger, um die rare Aufmerksamkeit des Vaters zu gewinnen. Manchmal funktionierte das. Einmal zeigte ihm Walentin Gluschko als Wiedergutmachung das Sternenstädtchen, wo er regelmäßig zu tun hatte. Über den Ort wurde in der Familie sonst so wenig geredet wie überall in der Sowjetunion; er fand sich auch nicht auf offiziellen Karten. Man wusste, er existiert, die Details hatten geheim zu bleiben. Die Raumfahrt war eine Waffe im Kalten Krieg – und Swjosdny Gorodok bis weit in die 90er Jahre eine rein militärische Einrichtung. Mittlerweile ist sie Teil des staatlichen Raumfahrtkonzerns Roskosmos.

An jenem Sonntag im September 1981, als er die Siedlung das erste Mal sah, durfte der damals neunjährige Alexander sogar einen Raumanzug anziehen, „ich war sehr glücklich“. Es gibt ein Schwarz-Weiß-Foto davon, auf das Gluschko jetzt blickt. „Es entstand im Hydrolaboratorium“, sagt er. Zu dem runden Gebäude, das innen in hellem Marmor gehalten ist, hat er auf der heutigen Tour keinen Zutritt. Es besitze, erklärt er, ein Wasserbecken, zwölf Meter tief, mit einen Durchmesser von 23 Metern. „Darin eine Plattform mit Löchern, auf die Nachbauten von Modulen einer Orbitalstation montiert sind, man kann sie hoch- und runterfahren“ – ganz so, als würde man ein Salatsieb ins gefüllte Spülbecken drücken. Die Kosmonauten gehen in Raumanzügen in das Bassin, Bleigewichte halten sie unter Wasser, dadurch schweben sie wie in der Schwerelosigkeit des Alls. So können sie an den Modulen Außenreparaturen üben, die während Einsätzen im Weltraum manchmal nötig sind. „Etwas Vergleichbares gibt es nur noch bei der Nasa in Houston“, sagt Gluschko.

Das Training in der Zentrifuge ist unverzichtbar

Weltweit unerreicht, zumindest was die Größe angeht, ist die Zentrifuge, zu der der Historiker als Nächstes führt. Sie ist ebenfalls in einem Rundbau untergebracht. Es handelt sich um eine 18 Meter lange Röhre, mehrere Meter im Durchmesser, an ihrem Kopf eine Raumkapsel, in die die Kosmonauten über eine Brücke einsteigen können; drinnen schnallt man sich in einem Plastiksitz fest. „Ein Monster!“, sagt Gluschko. Auf 36 Umdrehungen pro Minute bringt es dieses Gerät, das den Druck und die Fliehkräfte beim Raketenstart simuliert – und beim Wiedereintritt in die Atmosphäre, wenn das Raumschiff, die Sojus-Kapsel, von 28 000 auf 800 Kilometer pro Stunde abgebremst wird. Das Training in der Zentrifuge ist unverzichtbar und zugleich ein Test, ob jemand körperlich überhaupt für die Raumfahrt geeignet ist.

Die gewaltige Zentrifuge des Kosmonautentrainingszentrums. Foto: Haus der Kosmonauten/Dom Publishers

In zwei großen Hallen gegenüber stehen Nachbildungen der Raumschiffe und von Modulen der ISS, in Originalgröße. In einer Kapsel sitzt ein Kosmonaut in einem blauen Overall, sein Lehrer daneben erklärt ihm einige der Apparaturen. Der Schüler drückt mit einem langen Stab auf Knöpfe, die außerhalb seiner Reichweite sind.

Wieder draußen, setzt nah am Horizont lautstark ein Flugzeug zur Landung an. Gegenüber der Sternenstadt befindet sich ein kleiner Militärflughafen. „Kosmonauten machen sich von dort aus auf den Weg zu Starts im Weltraumbahnhof von Baikonur in Kasachstan“, erklärt Gluschko und deutet dann auf das Nummernschild eines Autos, das am Rand parkt. „An den Ziffern können Sie erkennen, welchem Kosmonauten es gehört.“

Alexander Lasutkin ist die Nummer 86

Die Nummerierung begann, natürlich, mit Juri Gagarin, der die 1 bekam. Das Kennzeichen von Alexander Lasutkin, dem ehemaligen Raumfahrer, lautet 086. Er startete im Februar 1997 zur Raumstation Mir, wo er als Bordingenieur ein halbes Jahr verbrachte. Damit war er eben Nummer 86 in der Reihe der sowjetischen und russischen Kosmonauten. Seine Ausbildung im Sternenstädtchen hatte fünf Jahre zuvor angefangen.

„Zu den Hoch-Zeiten musste ich 19 Stunden am Tag lernen und trainieren“, sagt Lasutkin. „Die Zentrifuge habe ich wirklich nicht gemocht, einem wird so übel und schwindlig darin. Danach habe ich jedes Mal gedacht: Warum zum Teufel wolltest du eigentlich Kosmonaut werden?“ Im Nachhinein hat sich das intensive Training ganz sicher bezahlt gemacht. Denn Lasutkins Aufenthalt in der Mir, wo damals für einige Wochen auch der deutsche Astronaut Reinhold Ewald an Bord ging, war eine Abfolge gefährlicher Pannen. Erst brach in einer defekten Luftreinigungsanlage ein Feuer aus, später rammte ein unbemannter Frachter ein Modul der Raumstation. Die Besatzung konnte die Situation jedes Mal unter Kontrolle bringen. Es heißt, sie sollen sich danach bei einem Cognac entspannt haben.

So viel war im All zu tun, dass er meist nur drei oder vier Stunden Schlaf bekommen habe, erzählt Alexander Lasutkin. Nach den Strapazen war die Rückkehr ins Sternenstädtchen dafür umso angenehmer. „Da wird man hier von den Ärzten umsorgt, und sobald man wieder richtig gehen kann, geht es zur Massage, in die Sauna oder ins Schwimmbecken – die beste Zeit meines Lebens.“ Lasutkin lacht.