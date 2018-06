Anders als die Kosmonauten, die zugleich Militärs sind, ist er nie dauerhaft mit seiner Familie ins Städtchen gezogen. Frau und Kinder blieben in Moskau, er selbst schlief von Montag bis Samstag in einer kleinen Wohnung auf dem Gelände oder pendelte mit dem Zug; in der Nähe von Swjosdny Gorodok gibt es eine Station der Vorortbahn.

Seine Frau habe über lange Zeit die Familie ernährt, erzählt Lasutkin. Denn zumindest als angehender Raumfahrer verdiente er wenig, zumal in den 90er Jahren, als Russland nach dem Ende des Kommunismus wirtschaftlich darniederlag und sich viele Menschen von dem ernähren mussten, was sich im Garten ihrer Datscha anbauen ließ. Zu kommunistischen Zeiten hatte es im Sternenstädtchen an wenig gefehlt. Der eigene Laden führte Produkte, die es anderswo nicht gab. Lasutkin erinnert sich etwa an den damals begehrten Moldau-Wein oder exotische Früchte. Wer im Sternenstädtchen arbeitete, kaufte dort auch gern mal für Bekannte und Verwandte von außerhalb ein.

In der abgeschlossenen Atmosphäre der Weltraumsiedlung bekam Lasutkin von den Auswirkungen des Systemwechsels Anfang der 90er Jahre zunächst kaum etwas mit, das Essen in der Kantine gab es weiterhin pünktlich, und es schmeckte wie zuvor. „Einmal schickte mich meine Frau daheim los, um Brot und Milch zu kaufen. Das ganze Geld, das ich mitgenommen hatte, ging dafür drauf. Ich war völlig überrascht – das Ausmaß der Inflation war mir nicht bewusst gewesen.“ Während in Moskau allerdings nach und nach private Geschäfte entstanden, die allerlei neue Produkte anboten, wurden die Regale im Sternenstädtchen immer leerer. Eine Zeit lang vermarktete sich die Siedlung aus Geldnot stark als Touristenattraktion. Von einem Komplettpaket für 6100 Mark, Besuch im Hydrolaboratorium und Zentrifuge inklusive, berichtete im Jahr 2000 die deutsche Presse.

Matthias Platzeck war hier und brachte Gurken mit

Ein herber Absturz. In den alten Zeiten hatte man höchstens Experten, Militärs und Geheimdienstlern Zutritt gewährt – und Staatschefs. Leonid Breschnew ließ sich mehrfach auf dem zentralen Platz von Swjosdny Gorodok vor der dortigen Gagarin-Statue ablichten: mal an der Seite von Walentina Tereschkowa, der ersten Frau im All, mal mit dem Kubaner Fidel Castro. 1976 war eine Delegation der SED zu Gast. Zwei Jahre später flog Sigmund Jähn als erster Deutscher ins All, zur Vorbereitung zog auch er mitsamt seiner Familie ins Sternenstädtchen (in den 90er Jahren kehrte er als Verbindungsmann der Europäischen Weltraumagentur zurück).

„Wir sind tief beeindruckt vom Aufenthalt in der Sternenstadt“, ließ Erich Honecker in den 70er Jahren das sowjetische Fernsehen wissen. Ins Gästebuch schrieben die Deutschen damals: „Hier öffnet sich dem Menschen der Blick in die Zukunft. Das Tor in das kosmische Zeitalter haben sowjetische Kommunisten aufgestoßen“; dafür gebühre ihnen „unvergänglicher Ruhm und die Anerkennung der ganzen Menschheit“.

Von dieser pathetischen Wucht der Utopie ist nicht mehr allzu viel übrig. Doch ein bisschen Glanz fällt noch ab. Alexander Lasutkin trägt in seinem Veteranenhospital das blaue Poloshirt mit dem Logo des Juri-Gagarin-Trainingszentrums. Als Kosmonaut erkannt zu werden, verbessert im Zweifel die Qualität der Behandlung. Es kommen auch weiterhin ab und zu ausländische Politiker im Sternenstädtchen vorbei: 2005 zum Beispiel Matthias Platzeck, damals Regierungschef in Potsdam und Bundesratspräsident. Als Junge hatte er Kosmonaut werden wollen, mit dem Besuch in Swjosdny Gorodok erfüllte sich Platzeck nach eigener Aussage einen Kindheitstraum. Dem deutschen Astronauten Thomas Reiter, der dort gerade die Vorbereitung auf einen Weltraumflug absolvierte, brachte er Gurken aus dem Spreewald als Proviant fürs All mit.