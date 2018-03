Unvergessen war in England das Desaster vom Chaiberpass zwischen Kabul und Peschawar, wo ein britisches Armeekorps auf dem Rückzug aus dem aufständischen Afghanistan bis auf einen einzigen Überlebenden massakriert worden war. Auch an den Krimkrieg gegen Russland erinnerte man sich noch gut, eine mangelhaft ausgerüstete britische Armee hatte mehr Soldaten durch die Cholera verloren als durch den russischen Gegner. Und jetzt ließ man sich von einem afrikanischen Potentaten vorführen? In Großbritannien wurde diskutiert, welche Risiken bestünden, wenn sich niemand mehr vor britischen Waffen fürchtete.

1867 beschloss die Regierung, die Geiseln müssten befreit werden. Den Auftrag erhielt General Robert Napier, 57 Jahre alt, in Kolonialkriegen bewährt und von Beruf Ingenieur. Nun sollte Napier der Welt demonstrieren, wozu das viktorianische Empire fähig war, wenn man es reizte. Er ließ dazu sämtliches Wissen zusammentragen, das über Äthiopien aufzutreiben war – 1867 wusste man erschreckend wenig. Seinen Bedarf berechnete er mit Hilfs- und sonstigem Personal auf etwa 60 000 Mann, veranschlagte für den Transport rund 30 000 Tragtiere und an die 300 Schiffe. Die Regierung ahnte, das würde teuer, stimmte aber zu.

Agenten begannen in Südeuropa und im Nahen Osten Tausende Esel aufzukaufen. 44 Elefanten mussten in Indien beschafft werden, für sie wurden extra zwei Transportschiffe umgebaut. Der nordafrikanische Markt lieferte 5735 Kamele. Als Napoleon ein Menschenalter zuvor in Ägypten einmarschiert war, hatte die kämpfende Truppe den größten Teil der Ausrüstung noch selber getragen. Jetzt füllte allein das neue Fotografenkorps 32 Kisten mit seinem Filmmaterial.

Die diplomatischen Voraussetzungen waren kompliziert

Die Welt sollte doch sehen, was hier passierte. Jede Menge Journalisten wurden akkreditiert, Militärbeobachter aus Frankreich, Spanien, Italien, Preußen, Österreich, den Niederlanden eingeladen. Ebenso Natur- und sonstige Forscher, unter ihnen Gerhard Rohlfs, der als einer der ersten Europäer allein die Sahara durchquert hatte, weshalb man ihn angeblich in der arabischen Welt den Nemsi nannte, den Deutschen. Ein Ausdruck, der Karl May so gut gefiel, dass er später seinem Wüstenhelden den Namen Kara Ben Nemsi gab.

Die kämpfende Truppe bestand aus 4000 weißen Briten, an die moderne Hinterlader-Gewehre ausgegeben wurden. Begleitet wurden sie von 9000 nicht ganz so gut bewaffneten Indern und dem neu aufgestellten Raketenkorps der Marine. Kompliziert waren die diplomatischen Voraussetzungen. Den Osmanen musste versichert werden, dass die Truppe keineswegs plante, sich dauerhaft in Äthiopien festzusetzen. Was schwer zu glauben war, angesichts der Flotte, die bald vor der Eritreischen Küste erschien.

Napier wusste, dass er allein mit Gewalt sein Ziel nicht erreichen konnte, er sich die Unterstützung der ansässigen Bevölkerung würde erkaufen müssen. Einzige anerkannte Währung in Äthiopien war der Maria-Theresia-Taler aus dem alten Habsburgerreich, wie man ihn im Orient seit Langem kannte. Wieder wurden Agenten ausgeschickt, diesmal, um überall in Europa derartige Taler aufzukaufen. Als man begriff, dass das nicht reichen würde, bat man Wien, solche Münzen für 500 000 Pfund nachzuprägen.

Die Presse verbreitete „die crassesten Unwahrheiten“

Im Januar 1868 hatten Pioniere in Zula, einem bis dahin unbedeutenden Fischerdorf, einen neuen Hafen mit einer 350 Meter langen Mole angelegt. Filtriermaschinen produzierten jeden Tag mehrere 100 Tonnen Süßwasser. Draußen ankerten vier moderne Hospitalschiffe und mehr als 200 Wasserfahrzeuge, vom Dampfer bis zum Segelkutter.

Eine Stadt mit Läden und Kneipen war entstanden. Dort türmten sich die Konserven, „und das allerdrolligste war, dass jede der verschiedenen Nationalitäten und Religionen ihre besonderen Rationen haben musste“, schrieb der preußische Militärbeobachter Ferdinand von Stumm über die multikulturelle Truppe der Briten, denn, „der Europäer erhielt andere Lebensmittel als der Araber, der Mohammedaner andere als der Hindu, dieser wieder andere als der Brahma-Gläubige“.

Unbegreiflich fand Leutnant von Stumm die Macht der Presse, „wie man diese Herren, die es nicht scheute, die crassesten Unwahrheiten zu verbreiten, mit so viel Rücksicht und Aufmerksamkeit behandeln konnte“. Vor allem missfiel ihm Henry Morton Stanley, Korrespondent des „New York Herald“. Der schreibe „die haarsträubendsten Aufschneidereien“, zur Rede gestellt, antwortete Stanley: „In Amerika will man nun einmal excitement haben, und wenn ich die Wahrheit berichte, würde man das alles für sehr langweilig halten.“ Noch erstaunlicher aber war der 20 Kilometer lange Schienenstrang bis an den Rand des Hochlandes. Für den Feldzug wurde die erste Eisenbahnlinie im östlichen Afrika gebaut.