Natürlich blieb der Aufwand Theodor II. nicht verborgen. Er wies seine deutschen Handwerker an, ihm ebenfalls Kanonen zu gießen, darunter einen 70 Zentimeter dicken Supermörser, den er für seine Wunderwaffe hielt. Um ihn transportieren zu können, musste auch Theodor eine Straße anlegen lassen. Denn er plante, sich mit seinen Getreuen in die Bergfestung Magdala zurückzuziehen.

Theodor war zu diesem Zeitpunkt auch in Äthiopien bereits politisch isoliert, Teile seiner Armee desertierten, sein größter Rivale, Fürst Kasa von Tigray, verbündete sich mit den Briten. Am 10. April 1868 befahl Theodor überraschend den Angriff. Leutnant von Stumm schrieb: „Es war ein unbeschreiblicher Anblick, dieses Barbarenheer unter kannibalischem Gebrüll mit rasender Schnelle sich nahen zu sehen.“

Die Briten feuerten 300 Raketen ab, ihre Infanterie schoss in noch nicht gesehener Geschwindigkeit. Es war ein furchtbares Blutbad, Theodor verlor fast die Hälfte seiner auf 4000 Krieger zusammengeschmolzenen Armee. Seine eigene Artillerie erwies sich als unzulänglich, auch der Supermörser funktionierte nicht. Die Aufforderung zur Aufgabe wies Theodor als demütigend zurück, jedoch ließ er seine europäischen Geiseln frei. Einige weigerten sich allerdings, Äthiopien zu verlassen, andere kehrten später zurück. Von Stumm, der die deutschen Geiseln befragte, berichtet, sie hätten sich mit Ausnahme der letzten Zeit gar nicht als Gefangene betrachtet.

Die britische Attacke auf die Bergfestung erfolgte am 13. April, dem Ostermontag. In aussichtsloser Lage schoss sich Theodor II., König der Könige, eine Kugel in den Kopf.

Schätze Äthiopiens wurden geplündert

Ferdinand von Stumm erlebte den Sturm, beobachtete, wie „die zahlreichen Priester ängstlich ihrem Heiligtum zueilten“. Sie kamen zu spät. „Eine Menge Soldaten waren bereits damit beschäftigt, aus den Schatzhäusern Gegenstände aller Art herauszuschaffen.“ Gerhard Rohlfs, der Wüstenforscher, sah Details: „Monstranzen, silberne und kupferne Kreuze und Räuchergefäße aus Kirchen, Kronen von Gold und Kupfer, Flinten, kostbare Säbel, Teppiche, Kleider.“ Die Kirchen- und Thronschätze Äthiopiens, sie wurden geplündert.

Solch ein Raub war damals üblich. Erst die Haager Landkriegsordnung von 1907 ächtete die Beschlagnahme oder mutwillige Zerstörung von Kulturgütern. Im Laufe der vergangenen 150 Jahre wurden dann einige Stücke von Großbritannien zurückgegeben, noch heute liegt aber etwa die Krone des Oberhauptes der äthiopischen Christen im Victoria and Albert Museum, befinden sich Ikonen und Manuskripte aus Magdala in Windsor Castle oder der British Library. Andere Schätze gelangten in den Kunsthandel, dürften über die Welt verstreut sein. Seit 1999 bemüht sich die internationale Organisation „Afromet“ um Rückgabe der in Magdala geraubten Kulturgüter.

Der Feldzug hatte aber noch einen wichtigen Nebeneffekt, wie der inzwischen verstorbene schwedische Historiker Sven Rubenson schreibt, der lange an der Universität Addis Abeba lehrte: Der scheinbar leichte Sieg der Briten habe dazu geführt, dass Äthiopien von den Europäern gravierend unterschätzt wurde.

Theodor II., ein äthiopischer Volksheld

Nach Theodor gelangte dessen Rivale Fürst Kasa von Tigray auf den äthiopischen Thron und nahm den Namen Johannes IV. an. Johannes erkannte, nur, wenn Äthiopien sich dem Wissen der Welt öffnet, hätte es eine Chance, zu bestehen. Er bemühte sich um westliche Technik und Instruktoren, bewies mehr diplomatisches Geschick als sein Vorgänger, indem er versuchte, die Rivalitäten der großen Mächte auszunutzen. Sein Nachfolger baute mithilfe eines Schweizer Ingenieurs eine eigene Waffen- und Munitionsproduktion auf.

Als dann der Wettlauf der Industrienationen um die Kolonisierung Afrikas in den 1880er Jahren richtig begann, war Äthiopien das einzige Land des Kontinents, das sich erfolgreich wehren konnte. Zwei italienische Armeen versuchten, es zu einem Teil Italienisch-Somalilandes zu machen und wurden vernichtend geschlagen. Erst 1935 setzten sich die Italiener in einem neuen Anlauf unter dem Einsatz von Luftwaffe und Giftgas durch – um sechs Jahre später wieder vertrieben zu werden.

Theodor II., besiegt, aber nicht als Gefangener gedemütigt, war da längst schon ein äthiopischer Volksheld.