Der Chronist

Als Kind war der Himmel für mich total bedrohlich. So wie für die Leute in der Bibel, wo nichts Gutes von oben kommt, vom strafenden Herrgott. 1938 geboren, ’44 total ausgebombt, ein Jahr lang jede Nacht im Keller verbracht – in unseren Garten ist sogar mal ein englisches Flugzeug gefallen, mit einem toten Piloten drin. Erst als wir auf dem Dorf untergebracht waren, 1945, ein herrlicher Sommer, wo ich auf einer bunten Wiese lag, auf einmal hochguckte und eine ruhige, fast stillstehende weiße Cumulus sah, eine Quellwolke – da dachte ich, das ist so wunderbar, das musst du beschreiben.

Zu Hause habe ich mich hingesetzt, es versucht und gemerkt: Das hat gar nichts mit der Wolke zu tun, die ich da gesehen habe. Seitdem jage ich dem hinterher, wie kann ich das beschreiben? Und bis zu meinem Lebensende wird mir das nicht gelingen. Aber macht nichts. Wieder versuchen. Besser scheitern beim nächsten Mal.

Weiter als mit Worten kommen Sie mit der Malerei – Turner, Coleridge, van Ruisdael. Und noch näher in der Musik. Adalbert Stifter hat mich darauf gebracht, mit seiner hinreißenden Beschreibung einer Sonnenfinsternis: Wäre ich nur ein Beethoven, dann könnte ich dem, was ich da atmosphärisch gesehen habe, näherkommen! Franz Liszt fängt in seiner Komposition „Nuages Gris“ („Trübe Wolken“) in einer Tonart an und hört in einer anderen Tonart auf, und dazwischen lauter Septimen-Akkorde, rauf und runter, rauf und runter, die gewissermaßen weiterziehen ins Unendliche. Wie Wolken.

Mich interessieren an diesen am meisten die Übergänge. Wo sich etwas verwandelt in etwas anderes, wo man nicht vorhersehen kann, ob sich aus der Stratus, der niedrigen Schichtwolke, ein Cumulus entwickelt oder zieht sie gleich höher zu den Cirrus-Wolken, für mich die schönsten. Weil sie die höchsten sind, scheinen sie sich kaum zu bewegen.

Man muss die Wolke betrachten als das, was sie ist

Ich stand einmal mit einem englischen William-Turner-Spezialisten vor der Kartause von Pavia, vor der großen Kirchenfassade, und der Mann begann zu zeichnen. Ich fragte ihn, warum fotografieren Sie das denn nicht? Er antwortete, da sehe ich nichts. Diesen klugen Satz habe ich mir zu eigen gemacht. Genau hinsehen. Noch genauer. Das kann man trainieren. Deswegen führe ich seit Jahren ein Wolkentagebuch. Wenn ich eine beobachte, sage ich meiner Frau oft: Fotografiere sie bitte, ganz schnell, eh sie fort ist. Aber es war nie die gleiche. Nie meine Wolke.

Mein Buch „Wolkendienst“ habe ich im Untertitel „Figuren des Flüchtigen“ genannt. Das ist es, was mich reizt: Wie kann ich etwas festhalten, was in dem Moment, wo ich es fixiere, schon verschwunden ist. Gibt es etwas, was ich herüberretten kann?

Wolken zu vergleichen, zu sagen, sie sieht aus wie ..., ist eine kindliche Art sie zu verbildlichen, sie herüber zu holen in den eigenen Verstehenshorizont. Die Antike erkannte ja auch etwas Verbildlichtes in den Wolken: Sie kommen von oben, sind ein Zeichen der Götter. Aber ich meine, man muss die Wolke betrachten als das, was sie ist. Und das ist so sehr schwer zu beschreiben.

Als Goethe auf Luke Howard stieß, der Anfang des 19. Jahrhunderts die Wolken systematisiert und ihnen ihre Namen gegeben hat, dachte er, so, jetzt ist dieses letzte Kapitel endlich erklärt. Aber am Ende hat er die Systematik wieder in Frage gestellt: Die Wolken machen ja sowieso, was sie wollen.

Klaus Reichert, 80, Autor und Literaturwissenschaftler, schrieb das Buch „Wolkendienst“, das für den Leipziger Buchpreis 2017 nominiert war.

Protokolliert von Susanne Kippenberger.