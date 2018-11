Der Tröpchen-Experte

Wir produzieren Wolken: in unserer Kammer „AIDA“ am Karlsruher Institut für Meteorologie und Klimaforschung. Dort simulieren wir aufsteigende Luftpakete in der Atmosphäre. Die „AIDA“ ist ein 84 Kubikmeter großer Aluminiumbehälter, der in einem Riesengefrierschrank steht, in dem wir Temperaturen zwischen plus 20 und minus 90 Grad erzeugen können. Mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten senken wir den Behälterdruck ab, so können wir verfolgen, wann sich Wolken bilden, und wann in welchen Aerosolpartikeln – Feinstaub und so weiter –, wie viel Eis entsteht. Denn das startet häufig die Niederschlagsbildung.

Wolkentröpfchen bleiben bis minus 35 Grad flüssig; nur sehr wenige gefrieren und bilden Eiskristalle. Hagel schmilzt in den meisten Fällen unterhalb der Wolke und kommt unten als Regen an. Nur in extremen Fällen landen Körner und verursachen Schäden. Man muss die Prozesse der Eisbildung genauer kennen, um Hagel in Zukunft besser vorhersagen zu können.

Seit einiger Zeit wird über Wettermanipulation diskutiert. Manche Kollegen meinen, man könne Partikel in die Luft bringen, die Eiskristalle oder Eiswolken auf anderem Wege bilden. Die Idee dahinter: Die Idee dahinter: Cirren, die wie Treibhausgase wirken, so auszudünnen, dass sie weniger Hitze zum Erdboden zurückstrahlen und die Erderwärmung dadurch verringert wird. Aber das ist sehr umstritten, weil man nicht weiß, was die Partikel sonst noch so alles anrichten. Die müssen ja irgendwann wieder runterkommen und beeinflussen dann auch die tieferen Wolken. Da sind noch viele Fragen offen.

Wie kann man Wolken manipulieren?

Auf der ganzen Welt gibt es fünf, sechs Kammern wie unsere. In Japan forschen sie damit stark an der Niederschlagsbeeinflussung. Sie impfen Wolken, um die Frischwasserversorgung für den Sommer zu gewährleisten. Wie kann man Winterwolken so manipulieren, dass sie auf der richtigen Seite des Berges abschneien und die Reservoire aufgefüllt werden? In China wird gerade ein „weather modification office“ nach dem anderen gegründet, dafür gibt’s viel Geld. Dort ist man unter anderem daran interessiert, dass es bei den Winterspielen 20/22 ausreichend schneit, trägt dabei aber auch viel zum Verständnis der Wolken- und Niederschlagsbildung bei. Solche Maßnahmen sind aber noch immer schwer planbar und kontrovers.

Mein Blick geht stets zum Himmel hoch, wenn ich unterwegs bin. Der Blick in unsere Kammer ist weniger spektakulär. Wolken sind ja nur schön, weil sie Ränder haben, unterschiedlich farbig sind, sich die Dynamik der Atmosphäre in ihnen widerspiegelt. All das sieht man in der „AIDA“ nicht. Stattdessen: ein einheitlich streuendes Luftpaket. Und Wolken aus kurzer Entfernung betrachtet, das kennt man aus dem Flugzeug, sind transparent. Man braucht schon einen Laserstrahl, um die Eiskristalle darin aufflackern zu sehen.

Ottmar Möhler, 58, erforscht als Physiker am Karlsruher Institut für Technologie die Eiswolkenbildung.