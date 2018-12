Pod Kogutem

Ein Weihnachtsessen in Polen ist eine Schlacht. Das muss man wissen, vor allem anderen. Die Vorbereitungen beginnen Anfang Dezember. Da legen wir bei uns im Laden Listen aus, in die sich unsere Kunden eintragen. Wir besorgen ihnen die Zutaten, die sie brauchen. Zwei Wochen vor dem Fest beginnen die meisten mit dem Kochen. An Heiligabend selbst ist alles schon fertig.

Wir putzen das Haus und fasten bis abends. Das ist ganz wichtig. Unser Vater ging jedes Jahr vor dem Essen mit uns Kindern vor die Tür. Wir hatten Hunger, aber mussten warten, bis er den ersten Stern am Himmel entdeckte. Er sah auch welche, wenn es Nebel hatte. Dann ging’s zu Tisch.

Bis heute bekommt jeder zuerst eine Oblate. Wir wünschen uns Glück und Gesundheit. Streite werden beigelegt, auch das ist essenziell. Es folgen zwölf Gänge für die zwölf Monate des Jahres, alle kommen gleichzeitig auf den Tisch. Kein Fleisch, kein Alkohol, das ist erst am nächsten Tag wieder erlaubt. Dafür gibt es Rote-Bete-Suppe mit Uschka, kleinen Teigtaschen, Pieroggi mit Sauerkrautfüllung und einer Soße, die nur aus drei Zutaten besteht, Pilze, Sahne, Butter. Es folgen panierte Eierkuchen mit Pilzen und Sauerkaut, Hering mit Rosinen, Nudeln mit Mohn und Orangen – und dann das Highlight: Karpfen, frittiert oder in Gelee. Als Kind konnte ich beide Varianten nicht leiden, musste aber immer probieren. Heute schmeckt es mir, einmal im Jahr ist trotzdem genug.

Überhaupt hatten wir Kinder nicht viel zu sagen. Während des vier- bis fünfstündigen Essens schwiegen wir. Das Gespräch der Erwachsenen zu unterbrechen galt als unhöflich. Einmal sah ich als einzige, dass der Weihnachtsbaum brannte. Ich wollte es mitteilen, aber mir fuhr ständig jemand über den Mund. Erst als der Baum lichterloh in Flammen stand, entdeckten meine Eltern, was ich hatte sagen wollen. Wir konnten das Feuer löschen, die Geschichte erzählen wir bis heute.

Wenn die Christen an Weihnachten ihr großes Fest feiern, haben wir Juden unseres gerade hinter uns: Chanukka. Acht Tage lang zünden wir im Dezember jeden Tag eine neue Kerze an. Außerdem drehen besonders die Kinder traditionell den Dreidel, eine Art Kreisel mit vier Seiten: Nun, Gimel, He und Schin. Je nach Seite bekommen oder verlieren sie Süßigkeiten. Die sind ganz wichtig an Chanukka. Bei uns im Laden verkaufen wir sie koscher, sogar besondere Haribos gibt es.

Zu Chanukka isst man traditionell ölige Speisen, Latkes vor allem, Kartoffelpuffer. Oder Krapfen, Sufjanijot. Das fettige Essen erinnert uns an das Ölwunder. Damals eroberten die Juden den Tempel von den griechischen Besatzern zurück, darin fanden sie nur ein kleines Fässchen Öl, um das Licht neu zu entzünden. Es reichte eigentlich nur für eine Nacht – am Ende brannte es acht Tage lang.

In Berlin gibt es zwei koschere Supermärkte. Ziemlich wenig, wenn man bedenkt, wie viele Juden hier leben. Auch wir betreiben den Markt nebenbei, hauptsächlich beliefern wir Läden in ganz Deutschland mit koscheren Lebensmitteln. Wir haben ein Lager mit allem, was Exil-Israelis sich wünschen: Hummus, Tahini, gefilte Fisch, Salzgurken, Dattelsirup und Wein von den Golanhöhen.

Bin ich früher nach Israel gereist, nach Tel Aviv, wo meine Eltern herkommen, dann brachte ich immer Bissli mit, die sehen aus wie Erdnussflips, schmecken aber besser. Esse ich die, bin ich wieder jung. Ein Stück Heimat im großen Berlin.

Die Frischetheke ist das Prunkstück meines Markts. Ich habe 100 Käsesorten und Wurst ohne Ende, wir mögen es deftig in Udine, wo ich herkomme. Das liegt zwar in Italien, aber die Küche ist auch von Österreich und Kroatien beeinflusst. Wir essen gern Frico, eine Tarte aus sieben verschiedenen Käsen. Auch toll: Ein einfaches Brot mit dem berühmten San-Daniele-Schinken, der kommt auch aus meiner Heimat. Auf ein Stück Brot packe ich zehn Scheiben davon.

Wir essen viel bei uns daheim. Mein Opa besaß einen Bauernhof und jagte, es gab bei ihm 20 Mal die Woche Fleisch: Fasan, Wildschwein, Hirsch. Er schoss alles, was ihm vor die Flinte kam, bestimmt auch mal einen anderen Jäger. Er wurde 98, seine Frau 104, die andere Oma ist 102. Warum alle so alt werden? An kalorienarmem Essen liegt es nicht. Meine Großeltern hatten den Cholesterinspiegel einer Robbe.

Bei uns im Laden erleben wir jetzt die verrücktesten Wochen. Vor Weihnachten decken sich alle ein. Ich trenne mich eigentlich jedes Jahr im Dezember, weil ich so viel arbeiten muss. 2018 habe ich mir zum ersten Mal frei genommen und ein Flugticket nach Hause gekauft. Ich feiere mit der Großfamilie. Meine Schwester kocht, sie hat jetzt einen Thermomix, der heißt bei uns Bimby. Ich stelle mich auf ein Achtgängemenü ein.

