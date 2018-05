Ein durchaus typischer Effekt: „Schwarz ist nicht nur Farbe, es ist Tiefe“, sagt der südkoreanische Bildhauer und Maler Lee Bae, der zu den renommiertesten Künstlern Asiens zählt und seit Jahrzehnten die Eigenheiten des Materials erforscht. Er arbeitet fast ausschließlich mit Kohle und verbranntem Holz. Aktuell würdigt ihn die renommierte Fondation Maeght im provencalischen St.-Paul-de-Vence mit einer Ausstellung.

Eine Besonderheit des Materials, findet Nina Freund, sei, dass jedes Brett zum Unikat wird. Sie arbeitet als Geschäftsführerin der Freund GmbH, die sich auf Naturstoffe spezialisiert. Neben Moos- und Kork-Verkleidungen haben sie seit ein paar Jahren auch Shou Sugi Ban im Angebot.

Dass kein Brett identisch mit dem anderen ist, liegt an der handwerklichen Herstellung. Traditionell werden drei Planken mit einem Band zusammengebunden, so- dass sie einen dreieckigen Schornstein bilden. Dann werden die Bretter mit dem Flammenwerfer bearbeitet und anschließend mit Wasser abgelöscht, damit auch der Ruß weggeht. Je nachdem, welchen Look man mit dem Holz erzielen will, wird es zusätzlich gebürstet und geölt. „Man kann die Maserung nutzen, indem man die Jahresringe rausarbeitet,“ sagt Nina Freund. Als Fassadenmaterial sei es in Deutschland allerdings noch recht ungewöhnlich. Den Teil einer Fassade eines Feuerwehrhauses hätten sie mal verschalt, sonst vor allem in Innenräumen damit gearbeitet. In Skandinavien sieht man es schon häufiger. Und in Amerika ist es derzeit ein Trend.

Nicht nur Insekten lehnen das verkohlte Holz ab

In Schildow nähern sich entsprechend nicht nur Hornissen und Spechte dem Haus von Paul Stark, sondern regelmäßig auch Architekten. „Da kommen oft welche und wollen schauen“, sagt er. Um zu sehen, wie das Material altert. Weder Grünspan noch Moos setzt das Holz an. Es bleicht nicht von der Sonne aus und bekommt keine Wasserflecken. Anders als unbearbeitetes Holz werden Shou-Sugi-Ban-Bretter auch nicht grau von der Witterung. „Allerdings hört es nie ganz auf zu rußen“, erzählt Stark. „Dafür muss man nicht streichen.“

Auch Möbel und Wände werden aus verbranntem Holz designt. Foto: akg-images / VIEW Pictures / Edm

Hartnäckiger als die Hornissen aus dem Wald, die immer wieder abdrehten, statt sich in einem Winkel ein Nest zu bauen, erwies sich jedoch der Nachbar nebenan. Der war gleich so irritiert von der Außengestaltung, dass er eine Unterschriftensammlung gegen seine neuen Nachbarn lancierte. „Leichenhalle“ war noch eins der freundlicheren Worte, die anfangs am Zaun fielen.

Mittlerweile haben sich die Wogen geglättet. Und wer weiß, vielleicht ja eher wegen als trotz des Schwarzes. Denn die Farbe lässt die Silhouette schrumpfen, das Haus wirkt alles andere als dominant. Es nimmt sich diskret zurück – und lässt die Natur drumherum erstrahlen. Das kräftige Grün der Hemlocktanne wirkt noch satter, die weiß-rosa Blüten der Magnolie leuchten auf. Ein Effekt, den man bei den creme- und bonbonfarbenen Giebel-, Walm- und Flachdachbauten in der Nachbarschaft so nicht unbedingt beobachten kann.