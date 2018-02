Spielbergs Film, ebenso wie Meryl Streep für einen Oscar nominiert, greift diese Szene auf; das Drehbuch hält sich eng an die Memoiren. Dass diese von Kritikern und Lesern so begeistert aufgenommen wurden, lag vor allem an Grahams großer Offenheit, gepaart mit Zurückhaltung und Respekt. Als ihr Mann krank wurde – 1957 erlitt Phil Graham seinen ersten Nervenzusammenbruch –, schwieg die Familie. Das Thema war ebenso tabu wie in ihrer Kindheit Sex, Geld und die jüdische Herkunft des Vaters. Nun, 40 Jahre danach, sprach sie darüber so unverblümt wie über andere schmerzliche Ereignisse, etwa den Tod ihres ersten Sohnes bei der Geburt. Oder Fehler, die sie bereute: nicht wirklich für die beiden jüngsten Söhne dagewesen zu sein nach dem Tod ihres Vaters. Bill, der eine der beiden, Jurist wie sein Vater, nahm sich ein paar Tage vor Weihnachten 2017 das Leben, indem er sich, wie Phil, erschoss.

Diskret bleibt sie in dem Buch, was ihr Liebesleben als Witwe angeht. Nur so viel: Es gab wohl eins. Wirklich verliebt hat sie sich aber nicht in einen Mann – sondern in ihre Arbeit.

Ihre Villa in Georgetown, und nicht das Weiße Haus, sei das eigentliche Zentrum Washingtons gewesen, meinte die Journalistin Sally Clark, Bill Bradlees Ehefrau. Zur 70. Geburtstagsparty kamen Helmut Kohl und Jitzchak Rabin, Präsident Reagan und Außenminister Schultz, Malcolm Forbes, Gordon Getty und der Humorist Art Buchwald.

Viele hatten Angst vor ihr

Wahlweise wurde sie als mächtigste Frau Washingtons oder Amerikas bezeichnet, „Power, Privilege and the Post“ heißt eine Biografie über sie. Sie selbst hat das Attribut „powerful“ gehasst, sie sei doch keine Gewichtheberin. Benutzt hat sie die Macht schon. Für die Pressefreiheit, aber auch mal, um gegen eine andere Biografie, „Katharine the Great“, zu protestieren, so dass der Verleger die Auflage schreddern ließ. Später kam es zu einem Vergleich, ein anderer Verlag brachte das Buch heraus, in dem wohl etliche Falschaussagen steckten. Auf jeden Fall gehörte Graham zu denen, mit denen man besser befreundet als verfeindet sein sollte. Freunden gegenüber war sie extrem loyal. Dazu gehörten Truman Capote ebenso wie die Reagans und Kissingers, mit denen die „Limousinen-Liberale“, wie sie sich nannte, als Zeitungsschefin später milder umging.

Viele haben sich gefürchtet vor der großen, stattlichen, makellos gekleideten Frau, die selber immer wieder von ihrer Schüchternheit, ihren Selbstzweifeln spricht. Auf Fotos von offiziellen Anlässen trägt Katharine Graham meist eine Art Betonfrisur, als wär’s ein Schutzhelm. Auf privaten Fotos, die sie auf Martha’s Vineyard zeigen, ihrem Sommer-Refugium, sieht man sie lachend und so gelöst wie ihre Haare, im Kreise ebenso fröhlicher Freunde, die ihren Humor, ihre Wärme und Bodenständigkeit priesen. Ihre Gegner bezichtigten sie der Arroganz.

Am stärksten, sagte ihr Sohn und Nachfolger Donald Graham, war sie in der Krise. Die letzte große blieb ihr erspart: die der ganzen Branche. 2013, kurz vor dem Bankrott, verkaufte die Familie die „Washington Post“ an Amazon-Gründer Jeff Bezos, der das nötige Geld hatte, um es in Qualitätsjournalismus zu investieren. Grahams Tochter Lally Weimouth schreibt noch für die Zeitung.

Unterkriegen lassen hätte sie sich vermutlich nicht. Eugene Meyer hat seine Tochter mal mit einem Stehaufmännchen verglichen: „Wenn jemand sie umkegelt, poppt sie einfach wieder auf.“