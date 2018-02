So schön sie klingt, die Geschichte von der Hausfrau und Society Lady zur journalistischen Grande Dame, die Präsident Nixon stürzte – es ist nur ein Teil der Wahrheit. Katharine Graham war zur Verlegerin geboren: Ihr Vater Eugene Meyer, extrem erfolgreicher Geschäftsmann und Banker, Republikaner und zeitweise Chef der Federal Reserve, hatte die praktisch bankrotte „Washington Post“ schon 1933 bei einer Versteigerung erworben.

Meyer kürte Kay, wie alle sie nannten, zum liebsten seiner fünf Kinder, vielleicht sogar zur Kronprinzessin. Er unterstützte ihre journalistischen Anfänge nach dem Studium; dass die Demokratin das Blatt übernehmen würde, erschien möglich. Freunde aus jungen Jahren haben sie als klug, engagiert, auch witzig in Erinnerung. Doch als Meyer 1946 den Posten als Chef der Weltbank übernahm, ernannte er seinen 30-jährigen Schwiegersohn zum Verleger. Zwei Jahre später machte er das junge Paar zu Mehrheitsgesellschaftern, wobei Phil Graham sehr viel mehr Aktien bekam: „Kein Mann sollte in die Situation kommen, für seine Frau arbeiten zu müssen.“ Das fand Katharine normal. „Phil war der Sprudel in unserem Leben.“

Er verstand sich auch, anders als seine Frau, gut mit seiner Schwiegermutter. Agnes Meyer, deutschstämmige Protestantin, war eine schillernde Person, selbstverliebt und engagiert zugleich, etwa für die Qualität öffentlicher Schulen, gegen die Rassentrennung, den Künsten und Künstlern eng verbunden. Ihr bekanntester Protegé hieß Thomas Mann, für den sie wie ein Teenie schwärmte, was diesen schon wegen ihrer Einmischungen in sein Leben schwer nervte. Bei der Finanzierung seines komfortablen kalifornischen Lebens ließ er sich gern von ihr helfen. Sie schrieb Bücher und Artikel und war zur Mutter nicht gemacht. Bestenfalls ignorierte sie ihre Kinder, wie in Katharines ersten vier Jahren. Selber nach Washington umgezogen, überließen die Eltern ihren Nachwuchs weitgehend sich selbst und den Kindermädchen. Schlimmstenfalls machte Agnes Meyer ihre Kinder nieder, die ihr nie schön, glamourös und klug genug waren.

Immer wieder allein unter Männern

Phil Graham, Milchbauernsohn und blendender Harvard-Jurist, liebte seine neue Rolle. Und er mischte gern mit in der Politik. Seinen Freund John F. Kennedy soll er überredet haben, Lyndon B. Johnson zum Vizepräsidenten zu machen.

Und dann war alles vorbei. Zwei Leben, heißt es oft, habe Katharine Graham gehabt: eins vor, eins nach dem Tod ihres Mannes. Nora Ephron, Journalistin und Filmemacherin (und Ex-Frau von Carl Bernstein), eine von denen, die stark von Grahams Vorreiterrolle geprägt wurden, hat vier Leben gezählt: von der Tochter zur Ehefrau zur Witwe und schließlich zur Frau.

Katharine Grahams Geschichte ist eine der ganz allmählichen Emanzipation. Es habe lange gedauert, erzählte die Verlegerin und Managerin, bis sie gemerkt habe, dass manche ihrer unerfreulichen Erlebnisse nichts mit ihr, sondern ihrem Geschlecht zu tun hatten. Immer wieder allein unter Männern, es gab sonst keine Frauen an der Spitze, bemerkte sie die Herablassung, mit der die Herren sie behandelten. Diese Erfahrung sowie die Gespräche mit ihrer Freundin Gloria Steinem, Frauenrechtlerin und Gründerin des Magazins „Ms.“, machten sie zur Feministin fast wider Willen.

Die Tochter aus finanziell reichem, emotional armem Hause war Evolutionärin. Mit zum Teil revolutionären Folgen. In ihren Erinnerungen erzählt sie von der Dinnerparty eines Journalisten, da stand sie schon seit Jahren der „Washington Post“ vor, als die Damen sich erhoben, um im Wohnzimmer über Kinder, Küche & Co zu reden, während die Herren, Brandy in der einen, Zigarre in der anderen Hand, die Weltlage diskutierten. Was sie als Verlegerin ja ebenfalls den ganzen Tag über getan hatte. Die Situation hatte sie in Washington schon hundertfach erlebt. Aber in diesem Moment hatte sie genug von der Zweiklassengesellschaft, wollte ihre Zeit nicht mit Smalltalk verplempern, lieber den Andruck der Zeitung lesen, wie sie sich höflich entschuldigte. Der Gastgeber hob daraufhin die anachronistische Geschlechtertrennung auf.