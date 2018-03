Als ihn die Welt im Südpazifik wähnte, steuerte Crowhurst Anfang März einen kleinen argentinischen Küstenort am Rio Salado an, etwa 150 Kilometer südöstlich von Buenos Aires. Er benötigte dringend Ersatzteile, um einen Riss im Steuerbordschwimmer zu flicken. Und entkam unerkannt.

Sein Plan war, seine nur imaginierte Route Anfang Mai mit seiner realen zu vereinen. Doch je näher er danach der Heimat kam, desto mehr verschlechterte sich sein Zustand. Ihn erreichten nun immer euphorischere Meldungen über seinen erwarteten Rekord. Falls er bis dahin angenommen hatte, sich aus diesem „Spiel“ herauswinden zu können, weil er niemandem ernsthaft geschadet hatte, so änderte sich das, als er von Nigel Tetleys Schiffbruch erfuhr. Der Kapitänleutnant hatte seinen sich in seine Bestandteile auflösenden Trimaran energisch vorangetrieben, grimmig entschlossen, sich seinen Erfolg nicht wegschnappen zu lassen. Unter dieser Belastung brach das schwer beanspruchte Schiff am 21. Mai entzwei und sank. Tetley wurde von einem herbeieilenden Frachter aus der See gefischt.

Damit war Crowhursts Unschuld endgültig dahin. Und er sah auch keinen Ausweg mehr, wie er sich zu einem Triumph hätte mogeln können. Sein Sohn Simon sagte später, dass der Vater sich den Sieg nicht habe ergaunern wollen, „sondern lediglich vermeiden, als jemand zu gelten, der auf demütigende Weise gescheitert war“.

Wahrscheinlich sprang er einfach über Bord

Von dem Moment an hörte Crowhurst mit der „ernsthaften Segelei“ auf und beschäftigte sich nur noch mit sich selbst, versenkte sich in ausschweifende Essays und Notizen, als könnte er sein Dilemma gedanklich lösen. Sein psychischer Zusammenbruch ging schließlich einher mit der hochtrabenden Theorie von der „Macht schöpferischer Abstraktion“. Er glaubte, dass sein Geist die Grenzen des Realen überschreiten, seine Bindung an alles Körperliche überwinden könnte. 25 000 Wörter umfasste dieses Zwiegespräch eines Büßers mit Gott. Es endete in einem Countdown mit den Sätzen, „Ich bin was ich bin und ich erkenne die Natur meines Vergehens ... IT IS FINISHED. IT IS FINISHED. IT IS THE MERCY.“

So überließ sich Donald Crowhurst der Gnade. Wahrscheinlich sprang er einfach über Bord.

In Tomalins und Halls Rekonstruktion dieser unseligen Odyssee steht noch Folgendes: „Der Mann, der ein Held werden wollte und als Gott endete, nahm die beiden Dinge mit sich in den Tod, die für seinen größtmöglichen Fehler standen: den lügenden Chronometer und das lügende Logbuch. Zurück ließ er die große Schönheit der Wahrheit.“

Nach Bekanntwerden von Crowhursts Tod spendete Robin Knox-Johnston seine Siegprämie den Hinterbliebenen. Er hielt daran auch fest, als das Ausmaß von dessen Betrug sichtbar wurde und man aus seinen Aufzeichnungen auf die Existenz eines fingierten Fahrtenbuchs schloss. Man solle den Mann nicht zu hart beurteilen, fand Knox-Johnston – „und die Familie werde das Geld brauchen“.

Hinter Kap Hoorn hatte Knox-Johnston von der Apollo-8-Mission im Radio gehört, die den Mond erfolgreich umrundete, während er auf seinem schäbigen, aber unverwüstlichen Boot das von uralten Traditionen geprägte Leben eines Seemanns führte. Da wuchs ein Gedanke in ihm, und er ließ ihn nicht mehr los: „Da waren sie, drei Männer, die ihr Leben für den technischen Fortschritt riskierten und um die Grenzen zu erweitern, die uns so lange auf diesem Planeten festgehalten haben. Ich habe absolut nichts geschafft.“